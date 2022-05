Revelaron cuántos fueron los millones que Jorge Lanata y Elba Marcovecchio recaudaron en su boda para donación

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron con una fiesta hermosa a la que asistieron un montón de personalidades de los medios y la política. El único requisito que debieron cumplir fue que, en vez de llevarle un regalo a los novios, donaran objetos o dinero.

Los flamantes esposos eligieron beneficiar al comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, y todos los asistentes cumplieron con el pedido. Fue este martes recién que revelaron la cifra millonaria que se había recaudado.

Eduardo Feinmann fue quien sacó el tema en radio Mitre: “Hice mi investigación y tengo el número de lo que recaudaste en tu casamiento” y Lanata lo incitó: “A ver, ¿cuánto fue?”. “Informe Margarita Barrientos, el dinero se usó del siguiente modo: monto total bienes de uso, $2.797.917,66, y alimentos, $1.775.447,85″, reveló el periodista.

Es decir que en el casamiento de Jorge con Elba se recaudó un total de $ 4.573.365,51. Y respecto al plan de acción con tal suma, el conductor de “Lanata sin filtro” reveló: “En un momento se pensaba solamente comprar bienes de uso, que era lo lógico. Pero fijate la cantidad de guita que se gastó en alimentos. Eso habla mucho de lo que nos está pasando. Más allá de todo, hay algo mucho más urgente, que es que hace falta comida”.

El mensaje de Margarita Barrientos para Jorge Lanata y Elba Marcovecchio por la donación millonaria

La fundadora del comedor Los Piletones, recibió la donación y compartió un video en Instagram en el que agradeció a todos los que hicieron posible que su lugar tenga más comida y comodidades para los chicos que asisten.

“Quiero agradecer inmensamente al Sr. Jorge Lanata y a Elbita por pensar en mí, en mi trabajo, gracias por tan enorme gesto de solidaridad. Estoy muy feliz y todo es gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que hicieron el aporte para que pueda estar aquí, cumpliendo mis sueños”, dijo Margarita.

“Gracias por cumplir este sueño hermoso de estar en un lugar tan lindo como esto, que mirás todo y no sabés que vas a llevar. Pero estoy comprando todo lo que me hace falta en los comedores. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a los dos. No tengo palabras para agradecerles”, sumó Barrientos.

Se conoció la cifra millonaria que juntó Jorge Lanata en su casamiento para donar

La pareja feliz apenas después de dar el sí.