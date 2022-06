Revelan un chat en el que Josefina Pouso liquida a Romina Pereiro, la ex de Rial: “Se puso loca”

Luego de que se filtrara la foto de Josefina Pouso junto a Jorge Rial en Madrid, Yanina Latorre dio a conocer un chat de la panelista de Intratables contando una intimidad de Jorge con su expareja, Romina Pereiro. “La ex se puso loca”, decía Josefina en la conversación de WhatsApp filtrada.

En LAM, América TV, Yanina Latorre reveló un chat que le llegó de Josefina Pouso, en donde se refiere a la ex de Jorge Rial, Romina Pereiro, y cuenta cómo ambos se tomaron la repercusión de la filtración de su romance.

“Estamos los dos riéndonos, recién nos levantamos. A él un poco le pegó mal, porque la ex se puso loca y de toque le mandó un mail muy sacada, pero ya fue”, contó Yanina que decía el chat.

Asimismo, Yanina Latorre fue quien dio a conocer la foto reveladora de este nuevo affaire de Jorge Rial. Una amiga de la periodista los cruzó al conductor y a Pouso juntos en un bar madrileño, y le mandó las imágenes a Yanina. “Cuando Rial y Pouso se dieron cuenta de que mi amiga les estaba sacando fotos, se levantaron y se fueron”, interpretó la angelita.

La primera foto de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid.

Pouso había dado su versión de ese momento para LAM. “Me llegó la foto. Vimos a la amiga de Yanina sacándonos la foto, pero en la foto falta otro: éramos tres. El tercero era un productor del programa ‘El hormiguero’. No es más que eso. Yo sigo viajando, estoy recorriendo con distintos grupos”, expresó.

Ante esto, Ángel de Brito agregó que Pouso “viajó con amigas a Marruecos y luego, se fue a ver a los Rolling a Madrid. Ahí aparece Jorge Rial y ella se despidió de su grupo, que regresó a la Argentina, y se quedó con él en España”.

Jorge Rial y Josefina Pouso fueron fotografiados juntos en Madrid.

Por otro lado, en Intrusos, Nancy Duré, panelista, brindó más declaraciones de Pouso: “Mirá, vos me conoces y sabes que soy un alma libre. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie y lo pasó bien, siempre. No es mi novio, no estoy para eso, pero soy libre. Yo disfruto. Estoy en esa. A mí los cuarenta me pegaron para disfrutar”.

La relación de Jorge Rial y Josefina Pouso

El conductor viajó a España por el show de los Rolling Stones en la ciudad europea. Y, a pocos meses de haberse separado de su esposa, Romina Pereiro, el periodista fue fotografiado con quien sería su nueva pareja.

Josefina Pouso habló con "Intrusos". (Captura)

Yanina Latorre y Ángel de Brito dieron la primicia en LAM (América TV) y mostraron las primeras fotos de la incipiente pareja, quienes trataron de ocultarse en su encuentro en el exterior, pero no fue posible.

“Una amiga me cuenta que ya se habían encontrado el 30 de marzo en Buenos Aires en un hotel de Palermo”, dijo De Brito y luego comentó que también los habían visto juntos en otro evento.