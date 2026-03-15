15 de marzo de 2026 - 11:54

Reflujo gástrico después de los 50 años: cinco consejos para evitarlo y aliviar los síntomas

El reflujo gástrico es una molestia constante, sobre todo en los 50 años. Especialistas recomiendan consejos simples en la alimentación y en hábitos diarios.

Seguir estos consejos, logran mantener un estilo de vida saludable.

Seguir estos consejos, logran mantener un estilo de vida saludable.

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WEB
Por Redacción

El reflujo gástrico suele volverse más frecuente después de los 50 años debido a cambios digestivos naturales y a ciertos hábitos cotidianos. La sensación de ardor en el pecho (acidez), aparece cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago y provoca molestias que pueden intensificarse durante la noche. Por eso, existen algunos consejos para evitarlo diariamente.

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Especialistas en salud digestiva de Mayo Clinic explican que varios hábitos diarios influyen en la aparición de este problema. Ajustar la alimentación, modificar ciertos comportamientos después de comer y mantener un estilo de vida saludable puede reducir significativamente los síntomas. Estas recomendaciones ayudan a aliviar el malestar sin sustituir la evaluación médica cuando las molestias son persistentes.

reflujo gástrico
Conocer las causas pueden aliviar los síntomas a futuro.

Conocer las causas pueden aliviar los síntomas a futuro.

Qué hábitos alimentarios y horarios ayudan a controlar el reflujo

La forma en que se organizan las comidas a lo largo del día puede influir directamente en la aparición del reflujo. Los especialistas suelen recomendar porciones moderadas distribuidas en varias comidas en lugar de raciones muy abundantes.

  • Cuando el estómago recibe grandes cantidades de comida en una sola ingesta, se distiende y aumenta la presión interna. Esa presión facilita que el contenido gástrico ascienda hacia el esófago y genere la sensación de ardor.
  • Reducir el consumo de grasas también puede contribuir a mejorar los síntomas. Las comidas muy grasosas, especialmente frituras o alimentos con grasa animal, pueden retrasar el vaciamiento del estómago y favorecer la relajación del esfínter esofágico inferior.

Por esa razón, las dietas basadas en alimentos simples y poco procesados suelen ser más favorables para el sistema digestivo. Cereales integrales, verduras, frutas poco ácidas, legumbres bien cocidas y proteínas magras suelen formar parte de los planes alimentarios recomendados.

Otro aspecto importante es el horario de las comidas

Evitar acostarse inmediatamente después de cenar permite que la digestión avance sin que el contenido del estómago regrese hacia el esófago.

reflujo gástrico
Una correcta organización diaria mejora el bienestar digestivo.

Una correcta organización diaria mejora el bienestar digestivo.

Cuáles son los 5 consejos que pueden aliviar el reflujo después de los 50

1. Comer porciones pequeñas y equilibradas

Distribuir la alimentación en varias comidas moderadas durante el día puede ayudar a evitar que el estómago se distienda demasiado. Esto reduce la presión interna y disminuye la probabilidad de que el ácido gástrico ascienda hacia el esófago.

2. Esperar antes de acostarse después de cenar

Es aconsejable dejar pasar entre dos y tres horas entre la cena y el momento de acostarse. Este intervalo permite que el proceso digestivo avance y reduce la posibilidad de reflujo nocturno.

3. Mantener un peso corporal saludable

El exceso de peso, especialmente en la zona abdominal, puede aumentar la presión sobre el estómago. Por eso, un programa gradual de control de peso basado en alimentación equilibrada y actividad física suele ser una estrategia eficaz para mejorar los síntomas.

4. Limitar ciertos alimentos y bebidas

El consumo de alcohol, café, chocolate, menta o comidas muy picantes puede empeorar el reflujo en algunas personas. Reducir temporalmente estos productos permite observar si los síntomas mejoran antes de reintroducirlos en pequeñas cantidades.

5. Consultar siempre al médico ante síntomas persistentes

Después de los 50 años es importante no modificar ni suspender medicamentos sin supervisión médica. Si el reflujo aparece con frecuencia o se acompaña de dolor en el pecho, dificultad para tragar o pérdida de peso involuntaria, se recomienda acudir a un especialista para una evaluación completa.

reflujo gástrico

El reflujo gástrico puede volverse más común con el paso de los años, pero ciertos cambios en la alimentación y en los hábitos diarios ayudan a controlarlo para que no sean repetitivos.

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