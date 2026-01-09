9 de enero de 2026 - 13:56

Reciclaje: guardá la bolsita de agua caliente vieja y transformala en un maravilloso adorno para tu casa

Una bolsita de agua caliente en desuso puede reciclarse y transformarse en un contenedor decorativo para mantas livianas en el hogar.

Por Andrés Aguilera

La bolsita de agua caliente que ya no usás porque se pinchó o perdió flexibilidad no tiene por qué terminar en la basura. Gracias a su goma resistente y flexible, puede reciclarse y convertirse en un contenedor decorativo para mantas livianas, ideal para el living o el dormitorio. Un reciclaje inesperado que suma diseño y orden al hogar.

Por qué esta bolsita es ideal para este proyecto

La goma de las bolsitas de agua caliente tiene características perfectas para este uso:

  • Es gruesa y duradera

  • Tiene textura y relieve, que suma interés visual

  • Mantiene la forma sin romperse

  • Es fácil de limpiar y resistente al uso diario

Además, su tamaño permite guardar mantas finas sin ocupar demasiado espacio.

El proyecto: contenedor decorativo para mantas livianas

La idea es reutilizar la bolsita como un cesto flexible, pensado específicamente para:

  • Plaids livianos

  • Mantas de sillón

  • Frazadas finas de verano

Ubicado al lado del sillón o la cama, funciona como objeto práctico y decorativo al mismo tiempo.

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta gastar dinero:

  • Bolsita de agua caliente vieja, limpia

  • Tijera resistente

  • Base rígida (cartón duro, plástico o madera fina)

  • Cuerda o tiras de tela para asas (opcional)

Si querés un cambio estético, podés pintarla con aerosol multiuso.

Cómo transformarla paso a paso

  • Lavá bien la bolsita y secala por completo.

  • Cortá la parte superior, eliminando la boquilla.

  • Ajustá la altura según la manta que vayas a guardar.

  • Colocá una base rígida en el interior para darle estabilidad.

  • Si querés, agregá asas laterales con cuerda o tela.

  • Doblá la manta y colocala dentro del contenedor.

El material flexible permite que el cesto se adapte al contenido sin deformarse.

Dónde queda mejor este adorno funcional

Este contenedor reciclado funciona muy bien en:

  • Living, junto al sillón

  • Dormitorio, al pie de la cama

  • Espacios de lectura

  • Ambientes pequeños donde el orden visual es clave

Aporta un detalle distinto, moderno y con identidad.

Un reciclaje simple que suma diseño

Este proyecto demuestra que un objeto pensado para dar calor puede convertirse en una pieza decorativa útil.

Reutilizar la bolsita evita residuos y suma una solución práctica al hogar.

