Qué hacer con los diarios viejos: 3 formas de aprovecharlos y darles una nueva vida

Antes de tirarlos, los diarios viejos pueden transformarse con reciclaje, truco y hogar en aliados prácticos que resuelven problemas cotidianos.

Por Ignacio Alvarado

El papel de diario es versátil, absorbente y fácil de manipular, lo que lo convierte en un recurso valioso para tareas domésticas. A continuación, tres formas simples y efectivas de aprovecharlos.

Protección y limpieza en tareas del hogar

Uno de los usos más comunes, pero también más efectivos, es utilizar diarios viejos para proteger superficies. Al pintar, arreglar muebles o realizar manualidades, colocar capas de papel evita manchas y facilita la limpieza posterior. Además, gracias a su capacidad de absorción, funcionan muy bien para secar vidrios, espejos y ventanas, dejando menos marcas que otros papeles. Este truco clásico sigue vigente por su bajo costo y eficacia.

Envoltorios y organizadores ecológicos

Los diarios viejos pueden reemplazar plásticos y papeles nuevos al momento de envolver objetos frágiles, como vajilla o adornos, especialmente en mudanzas. También sirven para organizar cajones, separar calzado o proteger bolsos y mochilas cuando no se usan. Este tipo de reciclaje doméstico no solo cuida el ambiente, sino que ayuda a mantener el orden en el hogar sin gastar dinero extra.

Base para compost y control de olores

Otra forma poco conocida de reutilizarlos es como material seco para compostaje. Cortados en tiras, los diarios equilibran la humedad de los residuos orgánicos y favorecen la descomposición. También pueden colocarse en el fondo del tacho de basura para absorber líquidos y reducir olores, un truco simple que mejora la higiene diaria en la cocina.

Reutilizar diarios viejos no requiere habilidades especiales ni herramientas. Con pequeños cambios de hábito, el reciclaje se integra al hogar de forma práctica, demostrando que muchos objetos cotidianos todavía tienen mucho para ofrecer antes de ser descartados.

