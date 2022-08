Reapareció Gustavo Cordera y se sinceró tras ser cancelado: “Ese personaje provocativo falleció”

Gustavo Cordera estuvo de invitado en ‘Basta de Todo’ (Urbana Play) y habló sobre cómo es estar cancelado en la sociedad, tras sus repudiables dichos sobre la violación de un mujer.

“Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”, dijo Gustavo Cordera en el 2016 en una charla que brindó en la escuela de periodismo TEA.

Apenas se filtró la frase, recibió una condena social que tuvo que suspender conciertos y alejarse de la exposición pública.

Además, debió hacer una probation que terminó en agosto del 2020 por “incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones”.

Pasado los años, el ex Bersuit Vergarabat fue volviendo a su agenda de recitales. Para promocionar su poryecto ‘La Caravana Mágica’, visitó Basta de Todo junto a su pareja Stella Céspedes.

Cómo es volver de la cancelación, según Gustavo Cordera

Matías Martin le preguntó: “¿Cómo es volver de la cancelación?”. Y Cordera dijo: “La cancelación en sí mismo, todo lo que es censura o condena lo único que genera es lo contrario de lo que persigue”.

“Es la ley de atracción. Lo que no te mata te fortalece”, agregó. “Si en una guerra no lográs vencer al enemigo, este se va a fortalecer y va a dar vuelta el partido”, explicó.

Por otro lado, habló de cómo el arte le ayudó. “El arte tiene mucho poder, hay generosidad, hay amor, contagian alegría. Beneficia al otro de tal manera que en el balance es más importante el amor”, dijo.

“Funciona la cancelación, pero cuando una persona es resiliente, como soy yo, toma cada obstáculo como una posibilidad. El haber muerto socialmente me dio la posibilidad de reencarnar desde otro lugar”, sentenció.

Gustavo Cordera se da impulso como solista.

Entonces, habló del Cordera anterior. “Ese personaje provocativo, irritable o irritante, excéntrico, revolucionario, falleció. Y eso fue lo mejor que me podía pasar”, agregó.

“Porque lo estaba sosteniendo siendo una persona grande. A los 25, 30 años la energía te da para sostenerlo. Pisando los 55 años ese personaje tenía que morir”, precisó.

“Yo quería matar ese personaje porque me estaba dañando otra vez a mí mismo. Ya venía ensayando desde antes en las notas”, sumó.

Su esposa Stella Céspedes le pidió que tuviera cuidado antes de los repudiables dichos de Gustavo Cordera

Además, contó que su manager le decía que estaba por desbarrancar y su esposa, que el día anterior a la charla de TEA tenía un mal presentimiento: “‘Cuidate, no te veo bien’, me dijo”.

Entonces, Stella explicó lo que había sentido de manera premonitoria. “Yo lo veía un poco ansioso en cómo se expresaba, en los chistes que hacía. Le dije ‘cuidado’”, aseguró la corista.

Stella Céspedes, la esposa de Gustavo

“Me gusta resolver el caos interno con el arte. Me gusta componer. Me gusta experimentar lo que digo con la palabra. No soy una persona fácil de adoctrinar”, agregó Cordera.

Y admitió cuál fue el mayor dolor que había sentido tras aquellas declaraciones: “A mí lo que me dolió de todo eso no fue lo que la gente hizo, sino mi ingenuidad”.

“El haber creído que yo era parte de una gran familia llamada humanidad, donde el éxito me había dado un lugar de reconocimiento, afecto y cariño, pero que era ilusorio”, concluyó.