Rating: esto midió la visita del elenco de “Casados con Hijos” a la Peña de Morfi

Este domingo el elenco de “Casados con Hijos” se reunió en el estudio del programa “La Peña de Morfi” con el objetivo de promocionar una serie de shows que se llevarán a cabo en el Teatro Gran Rex, en enero próximo y que significará el regreso de estos entrañables personajes.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis visitaron el programa dominical de Telefe y dialogaron de diversas situaciones y dieron detalles sobre lo que será su gran regreso.

Uno de los temas más resonados de la jornada y que más carcajadas causó fue el momento en el que Florencia Peña realizó una particular denuncia acerca de una cuenta de Instagram que ella misma manejaba y que estaba enteramente dedicada a su personaje, Moni Argento, en la que cosechaba la para nada despreciable cifra de 6 millones de seguidores y que de un día para el otro fue cerrada sin explicación alguna.

Al oír esto, Francella pidió un momento para pedir al director que le acerque la camara y lo tome en un primer plano: “Se lo van a devolver. Un pedido, un planito corto acá… Seis millones que se nos cayeron. ¡Por favor! Que vuelvan los seis millones. Habla, habla y habla. ¡Es de lo único que habla! Devolvele los seis millones de seguidores”, bromeó el actor acerca de los comentarios de quien es su esposa en la ficción.

Esta ilustre visita le significó al ciclo alcanzar los 7,4 puntos de rating que lo consagraron como el programa más visto de la tarde en Telefe.

Florencia Peña contó cómo surgió un clásico del sketch de Casados con hijos

Florencia Peña, junto al elenco de Casados con hijos, divirtieron a todos en La Peña de Morfi, y revelaron el origen de uno de los clásicos sketchs, que hasta el día de hoy sigue recordando más de un argentino.

Se trata del sketch de la famosa mesa que tanto enojaba a Pepe Argento: “Hay una anécdota muy linda que no sé si contamos alguna vez. Fue el primer día que fuimos a grabar, a Guille no se le pasa nada: controla todo, no se le pasa nada, está en todo”, comenzó diciendo Flor Peña para poner el relato en contexto.

Y añadió: “Obviamente, tenía que ser un decorado roído. Las críticas cuando salió decían que era ‘una comedia con olor a naftalina’ y no habían entendido que era todo a propósito. Pero él igual quería que todo estuviera bien”. Luego, gesticulando como si estuviera sosteniendo la mesa, agregó: “Guillermo se sentó en la cocina y dice ‘esta mesita así, no’. Empieza a mover la mesa, enojado. Para mí, enojado, él es lo más gracioso. Real, es todo. Nosotros callados y él ‘¡no, chicos... chicos!’. Empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros dijimos ‘tenés que hacer eso con Pepe’. No la cambiamos y quedó”.

“Enojadísimo. Fue un enojo genuino porque nos habíamos dado una mesa coja”, finalizó la actriz. Y, por su parte, el actor recordó que la mesa realmente se movía demasiado.