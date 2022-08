Florencia Peña contó cómo surgió un clásico del sketch de Casados con hijos: “Guillermo estaba enojadísimo”

A 17 años de su estreno, Casados con hijos sigue más vigente que nunca. Sus protagonistas estuvieron reunidos para llevar el formato al teatro y esa fue la excusa ideal para que Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis pasaran por La Peña de Morfi.

La interesante charla tuvo momentos inolvidables, cómo cuando explicaron cómo surgió un clásico de la tira: el sketch de la famosa mesa que tanto enojaba a Pepe Argento.

Los fanáticos y televidentes recordaron cómo reaccionaba Pepe Argento cada vez que intentaba comer y la mesa redonda empezaba a tambalearse. Ese característico enojo del personaje en realidad surgió por un malestar muy genuino del actor antes de empezar a rodar.

“Hay una anécdota muy linda que no sé si contamos alguna vez. Fue el primer día que fuimos a grabar, a Guille no se le pasa nada: controla todo, no se le pasa nada, está en todo”, comenzó diciendo Flor Peña para poner el relato en contexto.

Y añadió: “Obviamente, tenía que ser un decorado roído. Las críticas cuando salió decían que era ‘una comedia con olor a naftalina’ y no habían entendido que era todo a propósito. Pero él igual quería que todo estuviera bien”.

Después, sin dudarlo, mandó al frente a su compañero y, gesticulando como si estuviera sosteniendo la mesa, agregó: “Guillermo se sentó en la cocina y dice ‘esta mesita así, no’. Empieza a mover la mesa, enojado. Para mí, enojado, él es lo más gracioso. Real, es todo. Nosotros callados y él ‘¡no, chicos... chicos!’. Empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros dijimos ‘tenés que hacer eso con Pepe’. No la cambiamos y quedó”.

“Enojadísimo. Fue un enojo genuino porque nos habíamos dado una mesa coja”, finalizó la actriz. Y, contento, el actor acotó que la mesa realmente se movía demasiado.

“Casados con hijos” en el teatro: ver a los Argento en las primeras filas cuesta $10 mil

Casados con hijos se estrenará en el teatro Gran Rex el 5 de enero a las 20.30. Los tickets ya están disponibles para la venta y los fanáticos corrieron para sacar el suyo. Minutos antes de las 10 de la mañana ya había fila virtual y pasado ese horario algunos sectores presentaban apenas cuatro butacas libres.

Los tickets de las primeras filas cuestan $10 mil, mientras que el Super pullman de las filas 1 a 5 están en un valor cercano a los $8 mil. Para quienes no cuenten con ese dinero, podrán optar por la Platea lateral o el Super pullman de las filas 6 a 10 a $6 mil.