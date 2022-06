Ramiro Bueno habló de su mala relación con su abuela Beatriz Olave

Desde que Rodrigo “El Potro” Bueno falleció, su madre Beatriz Olave ganó renombre en los medios de comunicación y con el paso del tiempo, también lo hizo su hijo, Ramiro, quien era solo un niño cuando ocurrió el accidente fatal del cantante de cuarteto.

El joven siguió los pasos de su padre en el ambiente musical, es cantante de rap y reggaetón pop, y hace unas horas dio una entrevista para contar cómo es su vida y cómo es su relación con la familia Bueno. “Fue bastante lindo el proceso de encontrarme a mí en este mundo nuevo. Yo siempre fui muy aventurero. Si bien me recibí hace un par de años, de periodista deportivo, sigo estudiando y haciendo la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Además tengo mi trabajo en el Ministerio de Educación”, dijo en “Flor de equipo”.

Patricia Pacheco reveló un dato desconocido sobre la herencia de Rodrigo Bueno

Respecto a los recuerdos con El Potro que guarda en su corazón confió: “Tengo muy poquitos. Tengo la suerte de contar con videos y mucho material que veo cada tanto. Ver ese feeling, ese cariño que teníamos me encanta”.

Sorprendió al contar que Rodrigo se le hace presente en momentos importantes: “Hace poco grabé un videoclip para un disco que estoy por sacar y era de noche... Estábamos por la zona de Temperley. De la nada se me acerca un chico y me empieza a hablar. Me dice que era del barrio Rodrigo Bueno, sin saber que yo era el hijo. Cuando le dije quién era, el flaco quedó re flasheado y se emocionó. Lo hice salir en el video y grabamos una toma juntos. Estoy seguro de que me lo mandó él, fue increíble”.

Ramiro Bueno dijo que no tiene relación con Beatriz Olave, su abuela

Una pregunta casi obligada para Ramiro fue sobre el vínculo que guarda con la familia de su papá y él sin filtros lanzó: “Con mi abuela no hablamos mucho. No hay bronca ni ningún problema, pero cada uno tomó su camino y priorizó sus cosas. Quizá en un futuro nuestros caminos se vuelvan a juntar. Por lo pronto yo sigo haciendo lo mío porque si me tengo que quedar pensando en eso… Cada uno hace lo que puede”.

“Yo hace mucho que no hablo con ella ni la veo, pero cuando la veo sonreír me tranquiliza. Más allá de tener poco contacto o vínculo, me gusta verlos bien y felices. Yo la llamé un montón de años, pero uno espera del otro lado una demostración de interés también. Pero bueno, yo no la juzgo”.

Ramiro Bueno y un look muy parecido al que utilizó su papá, el Potro Rodrigo.

En varios momentos de la entrevista, Bueno resaltó que “no hay bronca” con ella y sumó: “Simplemente cada uno hizo su camino. Yo le tengo un cariño enorme a Betty, por eso no la juzgo. Todo pasa por algo”.

En otro momento aseguró que los problemas de Olave y su mamá, Patricia Pacheco, no son los causantes de su distancia. Y aprovechó para tirarle flores a su progenitora: “Lo que yo soy hoy es gracias a mi mamá. Ella me dio la base para salir adelante y enfrentar todo”, dijo.

Patricia Pacheco en “Seres Libres”

