Quién es Lucila, la participante de Gran Hermano que es adicta al sexo

Lucila Belén Villar, más conocida como la “Tora”, fue la primera mujer en entrar a la casa de Gran Hermano 2022. En una mejorada versión del reality más famoso del país, Lucila llamó la atención desde el primer momento por sus fuertes declaraciones.

La concursante fue la segunda en ser presentada y dejó en claro que no se va a andar con rodeos, en donde señaló que no tiene pareja porque todos los hombres mienten y ella también, tampoco tiene intenciones de encontrar el amor en la casa, aunque reveló que es adicta al sexo.

“Me dicen tora, no tanto por los cuernos, sino por la fuerza que me llevo todo por delante. Mi nombre es Lucila Belén Villar, tengo 28 años y soy de Berazategui. Actualmente soy estudiante de PNL, la PNL es programación neurolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dicen”, se presentó Lucila.

Gran Hermano 2022 ya está en marcha (prensa Telefé).

Y agregó: “Actualmente estoy soltera porque todos los hombres mienten y yo también. Me gusta mucho salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía, me rozás, se pica y no sé decir que no. Tengo eso que no me puedo controlar, yo era adicta al sexo, pero literal. Soy una persona muy líder, he pasado por muchas cosas y esas cosas formaron mi carácter”.