Guido Kaczka es uno de los mejores conductores televisivos de la actualidad. Con su troupe de fans -y de detractores también-, quien comenzara como actor de la camada de Cris Morena y sus novelas se hizo un lugar más que distinguido en el mundo de la conducción. Primero con su programa “Bienvenidos a Bordo” y actualmente con “Los 8 Escalones” se ha convertido en una figura excluyente de Canal 13. En la última entrega de premios Martín Fierro, Guido se llevó la estatuilla a “Mejor conducción masculina”, dejando en el camino a otra figura del canal porteño como Darío Barassi.

El premio que Guido Kaczka ganó en la más reciente edición de los Martín Fierro fue su cuarta estatuilla en ese rol desde aquella que ganara por primera vez en 2016 (repitió en 2017, 2018 y en la última edición). Ya desde sus años de “El Último Pasajero”, Guido Kaczka demostró tener un don para interactuar con los invitados -gente no famosa- y para empatizar con ellos y sus distintas historias. Así, por ejemplo, Guido se convirtió en un personaje tan versátil que, en cuestión de segundos, podía pasar de intentar hacer que un perro corriera por un circuito en la menor cantidad de tiempo posible hasta a encontrar algún insólito parecido entre sus invitados.

Quién es la esposa de Guido Kaczka, cómo se llama y cómo se conocieron. Foto: Web.

Ni hablar de las frases que lo convirtieron en meme y se volvieron en su sello distintivo. “Está mal, pero no está tan mal” o “¡Mirá la repe, mirá la repe!” son algunas de ellas. Además de su ascendente carrera como conductor de TV, Guido vive un gran momento en su programa “No todo está dicho”, en la FM 100.

Los amores de Guido Kaczka

Si hubo una pareja mediática dentro de la escena argentina, sin dudas esa fue la de Guido Kaczka y Florencia Bertotti. El actor y la actriz se conocieron mientras filmaban la exitosa tira juvenil “Verano del ‘98″, se casaron en 2006 y estuvieron más de 10 años juntos.

Guido Kaczka y su exesposa Florencia Bertotti. Foto: Twitter

Juntos tuvieron a Romeo, el primer y único hijo de Florencia Bertotti y Guido Kaczka. Pero en 2010 se separaron. Más allá de la infinidad de teorías referidas a los motivos de la separación, los artistas jamás dieron una nota ni se refirieron públicamente a los motivos de la separación, simplemente la magia se acabó.

Al poco tiempo de separarse, se conoció que Bertotti había iniciado su relación con el también actor, Federico Amador quien, por entonces (o hasta entonces) había sido amigo íntimo de Guido. Florencia Bertotti y Federico Amador siguen juntos al día de hoy, mientras que Guido Kaczka logró rehacer su vida y formar una hermosa familia.

Quién es la esposa actual de Guido Kaczka

Guido Kaczka y Florencia Bertotti lograron dar vuelta la página. Y fue Soledad Rodríguez quien se convirtió en la incondicional compañera de vida del conductor de “Los 8 Escalones”. Fue en 2011 cuando Kaczka y Rodríguez coincidieron en un “after office” que compartieron gracias a amigos en común. Guido llevaba un año separado de Bertotti y, según destacaron desde el entorno de la feliz pareja, fueron el humor, la caballerosidad y la dulzura de Kaczka las que conquistaron a Soledad.

Quién es la esposa de Guido Kaczka, cómo se llama y cómo se conocieron. Foto: Instagram @revistagenteok

“Yo la conocí (NdA: a Soledad Rodríguez) en un after office adonde iban todos después de trabajar en la empresa. Estábamos con amigos y al momento de irnos, dijimos ‘nosotros las alcanzamos’. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A ella le dije ‘vos te sentás acá’. Atrás estaban dos amigos míos y una amiga de ella”, recordó hace un tiempo Guido Kaczka cuando todavía conducía “Bienvenidos a Bordo”.

“Cuando llegamos al departamento de ella, le pedí el teléfono. Ella me lo dio, lo anoté en el celular y pensé ‘¡Mirá si no es el número!’ Nos quedamos charlando y apreté el verde de llamar, el ‘send’. Eran las 2:30 de la mañana y se puso a buscar en la cartera, atendió y yo me puse de costado y le dije: ‘me encantó conocerte’”, contó.

Quién es la esposa de Guido Kaczka, cómo se llama y cómo se conocieron. Foto: Instagram @soyguidokaczka

Cuántos hijos tienen Guido Kaczka y su esposa actual

En 2012, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez blanquearon su relación, mientras que en 2014 nació Benjamín, su primer hijo en común. Luego en 2017 llegó la nena, Helena.

En 2018, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez se casaron en el hotel Alvear (Buenos Aires) y con 200 invitados. Luego llegó Eliseo, el tercer hijo de ambos.