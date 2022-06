José Luis “El Puma” Rodríguez es uno de los artistas latinos más convocantes de los últimos 50 años. Tras varios años alejado de la escena y de los shows, hace unas semanas “El Puma” tuvo su regreso triunfal a los escenarios con un exitoso y convocante show en México y donde repasó sus grandes hits musicales y que marcaron una época (sobre todo en los 80 y 90). Sin embargo, más allá de haberse mantenido alejado de la música y de la escena durante varios años, los escándalos no han sido ajenos al “Puma” y a su familia.

Y es que luego de la conflictiva separación con la también cantante Lila Morillo, José Luis Rodríguez cortó todo tipo de relación con sus hijas -Liliana y Lilibeth-, al tiempo que afianzó su vínculo con Génesis, su tercera hija y fruto de la relación del cantante venezolano con la modelo cubana Carolina Pérez. A este drama familiar se le suma que Galilea López Morillo -nieta del “Puma” e hija de Liliana- ha tomado un protagonismo cada vez mayor al destacarse como influencer. Y, al igual que su madre, prácticamente no tiene relación con su abuelo.

Quién es “El Puma Junior”, el supuesto hijo no reconocido del Puma Rodríguez y que es idéntico a su padre. Fuente: Instagram @elpumajunior

Sin embargo, si de escándalos familiares en la vida del “Puma” Rodríguez se trata, uno de los más resonantes es el que involucra al también cantante Juan José Rodríguez, conocido popularmente como “El Puma Junior”, Y es que este segundo artista asegura ser hijo de José Luis Rodríguez, aunque el autor de “Agárrense de las manos” no lo ha reconocido como su hijo. Incluso, en más de una oportunidad -y tras ser consultado públicamente-, el “Puma” Rodríguez ha negado que Juan José Rodríguez sea su descendencia y ha afirmado que es hijo de un hermano suyo.

Sin embargo, “El Puma Junior” -de quien es muy poco lo que se sabe sobre su vida privada- jura y perjura ser hijo del “Puma” Rodríguez. Y hasta parece haberse propuesto mimetizarse con el cantante venezolano. Las fotos en donde se lo ve lookeado (ropa y peinado) y hasta con las mismas facciones que su supuesto padre -ayudado por cirugías estéticas- llevan a deducir que el vínculo familiar es indiscutible.

Quién es “El Puma Junior”, el supuesto hijo no reconocido del Puma Rodríguez y que es idéntico a su padre.

Quién es el supuesto hijo no reconocido de “El Puma” Rodríguez

La edad exacta de “El Puma Junior”, como se hace llamar artísticamente Juan José Rodríguez, es un verdadero misterio. Se desempeña como cantante y productor -según se describe a sí mismo en su Instagram oficial, donde cuenta con más de 12.000 seguidores- y, al igual que su supuesto padre, nació en Caracas (Venezuela); aunque se ha definido como un ciudadano “de distintos países”.

“Ese muchacho (NdA: por Juan José Rodríguez) es hijo de un hermano (Oswaldo) que está en Venezuela. Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea”, destacó el mismísimo “Puma” Rodríguez sobre su supuesto hijo no reconocido y en una de las pocas oportunidades que habló públicamente de “El Puma Jr.”. Fue en 1995 y en una entrevista con el diario “El Tiempo”, de Colombia.

Quién es “El Puma Junior”, el supuesto hijo no reconocido del Puma Rodríguez y que es idéntico a su padre. Fuente: Instagram @elpumajunior

Juan José “El Puma Junior” Rodríguez sería el único hijo varón del “Puma” y desde hace casi 30 años se habla de su existencia y el conflicto legal con el popular cantante, aunque José Luis Rodríguez jamás lo ha reconocido como su hijo, por lo que -legal y oficialmente- “El Puma” Rodríguez tiene solamente 3 hijas.

“Legalmente tengo el apellido (NdA: del “Puma” Rodríguez), soy reconocido por un tío, Oswaldo Rodríguez, su hermano”, dijo por su parte “El Puma Junior” en una entrevista que brindó al programa “SOS Hoy” en 2019. En ese momento, Juan José Rodríguez confesó que fue criado por la madre de “El Puma” -su abuela, ya sea porque es hijo del propio “Puma” o del hermano del cantante- y agregó que fue ella quien lo bautizó con el apodo de “Pumita”.

En cuanto a su estilo artístico, “El Puma Junior” ha lanzado más de 15 discos ya y los estilos que interpreta son variados, aunque todos latinos. Y van desde los vallenatos hasta los boleros.

Además de dedicarse a cantar y a ser productor musical, Juan José “El Puma Junior” ha incursionado también en el mundo de la vitivinicultura. Y es que lazó como empresario su propia marca de vinos, “El Puma Jr. Wines”.

Quién es la madre de “El Puma Junior”, el supuesto hijo no reconocido de “El Puma” Rodríguez

Teniendo en cuenta que es poco lo que el mismísimo “Puma Junior” ventila sobre su vida privada -sumado a que el “Puma” Rodríguez no lo ha reconocido legalmente como su hijo-, la identidad de la madre de Juan José Rodríguez es un verdadero misterio.

Quién es “El Puma Junior”, el supuesto hijo no reconocido del Puma Rodríguez y que es idéntico a su padre. Fuente: Instagram @elpumajunior

La mujer jamás dio la cara públicamente para identificarse como la madre del “Puma Junior” y ni siquiera se han conocido declaraciones de ellas admitiendo si Juan José es hijo de “El Puma” o de su hermano, Oswaldo. Sin embargo, a juzgar por la edad estimativa de “El Puma Junior” -y dando por cierta la versión de que es hijo del autor de “Diosito Santo”-, la mujer habría sido una amante de “El Puma” mientras el venezolano estaba casado con su primera esposa, Lila Morillo.

Quién es “El Puma Junior”, el supuesto hijo no reconocido del Puma Rodríguez y que es idéntico a su padre. Fuente: Instagram @elpumajunior

En medio de la pelea entre José Luis Rodríguez y su primera esposa, Lila Morillo, “El Puma Junior” se ha mostrado muy cercana a la mujer y ha compartido fotos con ella en varias oportunidades.