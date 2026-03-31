Investigaciones sugieren una manera fácil de combatir la pérdida de memoria: cuanto antes empieces, más te beneficiarás

Investigaciones recientes indican que la salud intestinal podría tener un papel clave en el cuidado de la memoria , especialmente a partir de los 45 años. Una revisión que analizó 15 estudios clínicos evaluó cómo la microbiota intestinal influye en el rendimiento cognitivo en personas que presentan signos iniciales de deterioro mental.

Las personas con peor desarrollo cognitivo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Las personas con mayor facilidad para concentrarse durante horas tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Los resultados sugieren que el intestino no solo participa en la digestión, sino que también se comunica con el cerebro mediante el llamado eje intestino-cerebro. Este sistema utiliza neurotransmisores y compuestos naturales que impactan en funciones como la memoria , el estado de ánimo y la respuesta inflamatoria del organismo.

Cuando la microbiota se encuentra en desequilibrio, puede generarse inflamación crónica, lo que afecta los mecanismos de protección cerebral. Según la ciencia , este proceso podría favorecer la aparición de problemas cognitivos con el paso del tiempo.

El análisis incluyó datos de 4275 personas de distintas regiones del mundo y examinó el efecto de diferentes hábitos alimentarios y suplementos. Entre ellos, se destacaron la dieta mediterránea, la dieta cetogénica, el consumo de probióticos y los ácidos grasos omega-3.

Los resultados mostraron mejoras en la función cognitiva en quienes adoptaron estos cambios. En particular, se observó que estos patrones alimentarios favorecen una mayor diversidad de microorganismos beneficiosos en el intestino, lo que contribuye a producir sustancias con efecto protector para el cerebro.

Estos hallazgos refuerzan la importancia de mantener una alimentación equilibrada como parte de los hábitos diarios.

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La importancia de actuar a tiempo

Los especialistas destacan que los beneficios son más notorios cuando los cambios se incorporan en etapas tempranas. Cuidar la salud intestinal podría ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida con el paso de los años.

Si bien los resultados pueden variar según cada persona, la ciencia continúa investigando la relación entre alimentación y memoria. Adoptar buenos hábitos desde temprano podría ser una estrategia simple para proteger el bienestar mental.