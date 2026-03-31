Ni todos los días ni con agua caliente: el error al bañarse que daña la piel, según expertos

Expertos advierten que el exceso de agua caliente y jabón daña la barrera protectora de la piel; el cuerpo puede tardar un tiempo en adaptarse al cambio.

La cantidad de veces que te duchas puede ser un error: cuál es la frecuencia ideal para no dañar tu piel.

La tendencia de reducir las duchas diarias, conocida como "low hygiene", gana terreno impulsada por celebridades y dermatólogos. Aunque la cultura moderna impone el aseo total cada veinticuatro horas, la ciencia advierte que este hábito puede ser un error porque altera el delicado equilibrio de la piel, eliminando bacterias protectoras y aceites naturales esenciales.

La piel no es una superficie estéril, sino un ecosistema complejo habitado por microorganismos que forman el microbioma cutáneo. Estas bacterias y hongos juegan un rol clave en la defensa del organismo contra patógenos e infecciones. El uso excesivo de agua caliente y limpiadores fuertes barre con esta capa protectora de lípidos y microorganismos beneficiosos.

image Los riesgos ocultos del exceso de limpieza Según la Academia Americana de Dermatología, bañarse demasiado aumenta la sequedad, daña la función de barrera y eleva el riesgo de irritaciones o eccemas. Los expertos sugieren que la norma social de la ducha diaria es, en realidad, un fenómeno reciente impulsado más por la industria cosmética y publicitaria que por una verdadera necesidad médica.

Quienes deciden espaciar sus baños suelen temer al mal olor o a la apariencia descuidada. Sin embargo, los dermatólogos explican que existe una fase de adaptación. Al principio, las glándulas sebáceas pueden producir grasa en exceso, lo que genera una sensación de suciedad, pero con el tiempo la piel suele autorregularse y alcanzar un equilibrio natural.

Una alternativa que gana fuerza es la "higiene dirigida". Este enfoque propone lavar diariamente con jabón solo las zonas donde las bacterias y el olor se concentran, como axilas, ingles, pies y áreas íntimas. De esta manera, se mantiene la frescura necesaria sin agredir el resto del cuerpo, que no siempre requiere un frotado profundo con productos químicos.

image Cuándo es obligatorio mantener la frecuencia de aseo No obstante, esta práctica no es para todos. Las personas que realizan actividad física intensa, trabajadores con empleos manuales o quienes sufren enfermedades como la diabetes deben mantener un aseo regular para evitar infecciones. Asimismo, en mayores de 60 años, la falta de higiene podría ser contraproducente, por lo que cada caso requiere una evaluación individual. Más allá de la salud, el factor ecológico es determinante. Una ducha prolongada consume decenas de litros de agua y gran cantidad de energía. Reducir la frecuencia no solo beneficia a la piel, sino que disminuye drásticamente nuestra huella ecológica en un contexto de crisis ambiental. Independientemente de la tendencia, los médicos son tajantes en un punto: el lavado de manos sigue siendo innegociable para prevenir enfermedades.