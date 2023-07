¿Qué ves primero? El test visual que te dirá cómo sos en el amor

Los test visuales permiten conocer un poco más de vos y de quienes te rodean, especialmente, sobre aspectos ocultos de la personalidad. Además son rápidos y entretenidos, lo que hace que podamos pasar el tiempo leyendo sobre ellos.

Estas pruebas nos sirven para conocer más sobre nuestra forma de ser y la única manera de conocer esos resultados es respondiendo qué es lo primero que llegamos a ver en la imagen.

Existen retos visuales para todos los gustos. Desde aquellos que ponen a prueba tu poder de concentración, agudeza visual e incluso inteligencia. En esta ocasión te mostraremos un desafío visual que te hará saber cómo sos en el amor.

Para hacer el desafío visual, tenés que mirar la siguiente imagen y recordar qué es exactamente lo primero que ves. Cuando ya tengas la silueta identificada, leé las respuestas.

El test que te dirá cómo sos en el amor

Si viste un hombre

Esto significa que te guías mucho por el pasado a la hora de entablar una relación amorosa. Tus experiencias pasadas te condicionan cuando se trata de amor, debido a que siempre estás procurando no cometer los mismos errores. No te abalanzas rápidamente para confesar un amor o demostrar cariño, sino que sos cauteloso ya que tenés miedo de salir lastimado como en otras relaciones que has tenido.

Si viste una sirena

Esto implica que sos una persona muy optimista que no tiene miedo a abrirse a nuevas experiencias en una relación y demostrar amor plenamente. Sin embargo, a la hora de conocer gente nueva, sos una persona reservada y no demostrás cariño y amor con cualquiera hasta que estés seguro de que sea la persona indicada.

Si viste un pájaro

Significa que sos una persona apasionada, que das todo por tu pareja y tu mayor deseo es su bienestar. No tenes miedo a entregar todo por amor, aunque eso implique a veces cometer errores y darle tu corazón a una persona que tal vez no sea la indicada.

Si viste una concha marina con una perla

Sos una persona que no cree en el amor verdadero, sino que tu mayor prioridad a la hora de iniciar una relación son las cosas materiales. Debido a tus experiencias pasadas, estás cerrado a dar amor a alguien por miedo a que te lastime, por ende preferís estar con alguien que te brinde tranquilidad y comodidad en el aspecto económico. En la vida preferís más joyas y regalos que besos y abrazos.

