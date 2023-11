Qué ves primero: el reto visual que indica si sos una persona inconformista

Los test de personalidad están de moda y suponen uno de los entretenimientos con más éxito en las redes sociales, por eso suelen hacerse virales con facilidad.

Estos juegos mentales permiten conocer un poco más de vos y de quienes te rodean, especialmente, sobre aspectos ocultos de la personalidad. Además, son rápidos y entretenidos, lo que hace que podamos pasar el tiempo leyendo sobre ellos.

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

Dependiendo que es lo que veas, es tu grado de inconformidad en la vida.

En este caso, el reto visual que te mostramos busca que sepas si sos una persona inconformista. Para eso deberás ver unos segundos la imagen presentada y apuntar cuantos rostros destacas.

TEST VISUAL: MIRÁ LA SIGUIENTE IMAGEN Y RECORDÁ QUÉ VISTE PRIMERO

¿QUÉ SIGNIFICA LO PRIMERO QUE VISTE EN LA IMAGEN?

A continuación, te mostramos las respuestas de tu personalidad según lo primero que hayas visto.

Si viste una mano:

Ver esto es señal de que sos alguien inconformista. No toleras quedarte quieto y amas pasar tiempo al aire libre. La zona de confort no es lo tuyo y te soles escapar de los espacios en los que no te permiten avanzar. A su vez, transitas tus días como si no existiera un mañana. No sabes guardar rencor y perdonas con facilidad cuando te lastiman.

Si viste una calavera:

Ver esta imagen es señal te destacas por ser amable y comprensivo. Te pones en los zapatos del otro para entender su situación y ayudarlo. No le tenés miedo a los cambios y adoras los desafíos. Conoces bien lo que deseas en la vida y haces hasta lo imposible por alcanzar tus sueños.

