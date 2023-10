Qué ves primero: el reto visual que indica si sos una persona a la que la fortuna lo acompaña

Los test de personalidad están de moda y suponen uno de los entretenimientos con más éxito en las redes sociales, por eso suelen hacerse virales con facilidad.

Estos juegos mentales permiten conocer un poco más de vos y de quienes te rodean, especialmente, sobre aspectos ocultos de la personalidad. Además, son rápidos y entretenidos, lo que hace que podamos pasar el tiempo leyendo sobre ellos.

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

Dependiendo que es lo que veas, es cuan afortunado o afortunada sos.

En este caso, el reto visual que te mostramos busca que sepas si realmente sos una persona que oculta algún defecto y debe sacarlo de adentro para no tener problemas futuros. Para eso deberás ver unos segundos la imagen presentada y apuntar que es lo primero que percibís.

TEST VISUAL: MIRÁ LA SIGUIENTE IMAGEN Y RECORDÁ QUÉ VISTE PRIMERO

¿QUÉ SIGNIFICA LO PRIMERO QUE VISTE EN LA IMAGEN?

A continuación, te mostramos las respuestas de tu personalidad según lo primero que hayas visto.

Si viste un reloj:

Si lo primero que captaste fue un reloj, hay rasgos de tu personalidad que se destacan. Sos conocido por ser una persona cariñosa y que ofrece valiosos consejos. La perseverancia es tu aliada, y no te detienes hasta alcanzar tus metas, ya que las tienes bien definidas en mente. Además, la independencia es un valor crucial para ti y no permites que otros influyan en tus decisiones.

Si viste un caracol:

Ver un caracol es motivo de que seas considerado/a una persona afortunada. Te deleitas viviendo el presente y no te obsesionas demasiado con el futuro. Eres apasionado por la aventura y con frecuencia buscas poner a prueba tus habilidades en situaciones novedosas. No prestas mucha atención a las opiniones de los demás. Para ti, la vida es demasiado corta como para no seguir tus pasiones.

