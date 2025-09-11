11 de septiembre de 2025 - 09:22

Qué significa soñar con que bajas escaleras, según los especialistas

Este tipo de sueños no son tan frecuentes pero si te paso, debés saber que tu mente va en constante evolución.

Esto significa soñar con subir o bajar escaleras. 

Por Alejo Zanabria

Quién se centró en este estudio sobre los sueños fue la psíquica y numeróloga Yael De Las Estrellas, que hay personas que le han manifestado que sueñan que bajan escaleras y quieren saber qué significa. De acuerdo a sus palabras, soñar eso tiene “dos clases de significados”, pues están las escaleras que normalmente encuentras en una casa y las escaleras eléctricas.

Las escaleras eléctricas son cosas que vienen de bajada muy rápido, como por ejemplo situaciones no favorables en lo laboral, en los proyectos”, expresó. Con respecto a las “normales” y comunes, está el punto de si tienen o no baranda. Si no poseen eso, quiere decir que esas personas “están inestables” y “tienen miedo de perder o de caer”.

¿Cuántos sueños puede llegar a tener una persona diariamente?

La propia Yael De Las Estrellas habló sobre los hábitos de las personas antes de dormir, resaltando la importancia de respetar las últimas dos horas. “O sea, estamos viendo las series, el teléfono, y de ahí el subconsciente está agarrando esa información para construir los sueños”, aseguró. Además, recalcó que todas las personas tenemos entre cinco a siete sueños diarios y que es muy posible- no hay que asustarse- de que al despertar no recordemos ni uno solo.

