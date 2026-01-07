Qué significa soñar con la misma persona varias noches, según expertos

Este tipo de sueños son relacionados con mensajes ocultos que el subconsciente intenta enviar al durmiente.

Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado.

Tener el mismo sueño una y otra vez es un fenómeno común, pero que en este aparezca la misma persona de manera recurrente, quizás no tanto. Por esta razón, expertos en psicología han intentado descifrar su significado a través de diversos estudios.

Sin embargo, también vale aclarar que su significado puede cambiar según la persona y el contexto en el que se presente. “Si sueñas con tu pareja o tu hijo, no hay mucho que cuestionar. Pero si aparece alguien con quien no tienes mucha relación en la vida real, entonces vale la pena prestar atención”, dice Deirdre Barrett, psicóloga e investigadora de sueños de la Universidad de Harvard.

Soñar Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado. web Según la psicología moderna, basada en la neurociencia, estos sueños se pueden interpretar como una forma en que el cerebro procesa y consolida recuerdos importantes o ayuda a regular emociones intensas.

En este contexto, soñar con alguien puede reflejar la importancia de esa persona en la vida del soñador o la necesidad de resolver asuntos pendientes con ella. Es decir, si el sueño es con una persona del pasado, el mensaje oculto es que faltó algo por solucionar o hablar, pero no siempre es así.

soñar Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado. web No obstante, Adrián Triglia, psicólogo y director de Psicología y Mente, desde la perspectiva de Freud, el padre del psicoanálisis, aclara que soñar frecuentemente con una misma persona no necesariamente significa que existan deseos románticos o alguna obsesión.

Soñar a las mismas personas puede ser un aviso En ocasiones, este tipo de sueños pueden ser una señal de que el subconsciente está intentando expresar emociones reprimidas o deseos no resueltos relacionados con esa persona, como un amor no correspondido, conflictos sin resolver, o aspectos de la propia personalidad que se proyectan en ella. Aún con estos análisis, es importante mencionar que desde la ciencia no se tiene una respuesta definitiva sobre el motivo detrás de estos sueños vinculados con una persona en específico, pero sí con sueños recurrentes. Soñar Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado. web Desde la ciencia, este tipo de sueños podrían reflejar conflictos no resueltos en la vida del soñador y se suelen presentar, generalmente, durante momentos de estrés o durante largos períodos de tiempo, a veces varios años o incluso toda la vida. Por eso, aunque todavía no se logran descifrar por completo los sueños, Ken Paller, director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Northwestern, afirma que merece la pena analizarlos porque “pueden darnos información útil sobre problemas que estamos enfrentando”.