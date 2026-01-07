7 de enero de 2026 - 09:28

Qué significa soñar con la misma persona varias noches, según expertos

Este tipo de sueños son relacionados con mensajes ocultos que el subconsciente intenta enviar al durmiente.

Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado.

Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

Por Andrés Aguilera
El cerebro lo define como un despertar espontáneo, aunque algunos estudios indican un panorama diferente.

Despertarse de golpe en la noche: el cerebro detecta 6 rasgos característicos, según la psicología

Por Redacción

Sin embargo, también vale aclarar que su significado puede cambiar según la persona y el contexto en el que se presente. “Si sueñas con tu pareja o tu hijo, no hay mucho que cuestionar. Pero si aparece alguien con quien no tienes mucha relación en la vida real, entonces vale la pena prestar atención”, dice Deirdre Barrett, psicóloga e investigadora de sueños de la Universidad de Harvard.

En este contexto, soñar con alguien puede reflejar la importancia de esa persona en la vida del soñador o la necesidad de resolver asuntos pendientes con ella. Es decir, si el sueño es con una persona del pasado, el mensaje oculto es que faltó algo por solucionar o hablar, pero no siempre es así.

soñar
Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado.

Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado.

No obstante, Adrián Triglia, psicólogo y director de Psicología y Mente, desde la perspectiva de Freud, el padre del psicoanálisis, aclara que soñar frecuentemente con una misma persona no necesariamente significa que existan deseos románticos o alguna obsesión.

Soñar a las mismas personas puede ser un aviso

En ocasiones, este tipo de sueños pueden ser una señal de que el subconsciente está intentando expresar emociones reprimidas o deseos no resueltos relacionados con esa persona, como un amor no correspondido, conflictos sin resolver, o aspectos de la propia personalidad que se proyectan en ella.

Aún con estos análisis, es importante mencionar que desde la ciencia no se tiene una respuesta definitiva sobre el motivo detrás de estos sueños vinculados con una persona en específico, pero sí con sueños recurrentes.

Soñar
Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado.

Soñar con personas puede significar que hay que cerrar etapas con alguien de tu pasado.

Desde la ciencia, este tipo de sueños podrían reflejar conflictos no resueltos en la vida del soñador y se suelen presentar, generalmente, durante momentos de estrés o durante largos períodos de tiempo, a veces varios años o incluso toda la vida.

Por eso, aunque todavía no se logran descifrar por completo los sueños, Ken Paller, director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Northwestern, afirma que merece la pena analizarlos porque “pueden darnos información útil sobre problemas que estamos enfrentando”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La psicología dice las personas quelas personas que empujan su silla hacia atrás cuando se levantan de una mesa.

Según la psicología, las personas que empujan su silla hacia atrás al levantarse poseen estas 9 conductas

Por Cristian Reta
Los efectos relajantes según la psicología de ducharse a la noche.

Según la psicología, las personas que prefieren ducharse de noche presentan estas características en su salud

Por Cristian Reta
poner un vaso con corcho natural en el placard: para que sirve y cuando conviene

Poner un vaso con corcho natural en el placard: para qué sirve y cuándo conviene

Por Andrés Aguilera
Esta bebida es fácil de hacer y ayuda a combatir la perdida de sales.

Hacer una bebida isotónica en casa es posible: se hace en 10 minutos con solo 3 ingredientes

Por Alejo Zanabria