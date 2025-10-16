16 de octubre de 2025 - 09:49

Qué significa soñar con un amigo fallecido, según la psicología

Hay sueños que duelen al despertar, porque no son solo recuerdos de aquellos que se han ido del plano terrenal.

Sueños como estos son los que terminan doliendo.

Sueños como estos son los que terminan doliendo.

Por Alejo Zanabria

Hay sueños que duelen incluso al despertar. Porque no son solo recuerdos: son abrazos que ya no podemos dar, palabras que no llegaron a decirse, risas que quedaron suspendidas en el tiempo. Soñar con un amigo que ha fallecido es una de esas experiencias emocionales que nos deja pensando durante todo el día.

Para algunos, es una visita luminosa; para otros, una sensación extraña y perturbadora. Sea como sea, el inconsciente no elige al azar a quienes aparecen en nuestros sueños más intensos.

Sueños
Sueños como estos son los que terminan doliendo.

Sueños como estos son los que terminan doliendo.

¿Por qué soñamos con amigos fallecidos, según la psicología?

Desde el punto de vista de la psicología, los sueños con personas fallecidas están ligados a procesos de duelo, reparación emocional, o necesidades afectivas no resueltas.

En el caso de un amigo, la experiencia suele estar atravesada por una carga emocional distinta a la que se tiene con familiares. Los amigos representan la complicidad, la elección, los vínculos que se construyen desde la libertad y la afinidad, más allá de la sangre.

“Soñar con un amigo muerto suele activar emociones de nostalgia, pero también de culpa, agradecimiento o incluso alegría según el contexto”, explica la psicóloga clínica Andrea Palacios, quien trabaja con pacientes en duelo. “En algunos casos, es una forma del inconsciente de mantener vivo el lazo, y en otros, de buscar sanar lo que quedó pendiente.”

Sueños
Sueños como estos son los que terminan doliendo.

Sueños como estos son los que terminan doliendo.

Soñar que hablás con tu amigo fallecido

Una de las formas más frecuentes. Puede ser una vía del inconsciente para cerrar una conversación pendiente, o para recibir simbólicamente un consejo que estás necesitando. Si recordás lo que te dice, prestá atención: podría revelar deseos o temores actuales.

  • Soñar que tu amigo te abraza o sonríe

Un buen augurio. Este tipo de sueños suelen reflejar la aceptación de su partida, el agradecimiento por lo compartido o un mensaje de que estás avanzando bien en tu camino emocional.

  • Soñar que tu amigo muere nuevamente

Este sueño puede ser angustiante, pero es común durante el proceso de duelo. Simboliza una segunda etapa de aceptación, donde la mente empieza a soltar la presencia física, aunque la memoria permanezca.

  • Soñar que está vivo como si nada hubiera pasado

Este tipo de sueños impacta por su realismo. En general, se relaciona con el deseo de revivir el vínculo, de tener otra oportunidad o de sentir que esa persona todavía “está” de algún modo.

  • Soñar que te pide ayuda o está triste

En estos casos, puede que estés proyectando tus propias emociones de culpa, angustia o asuntos no resueltos. El sueño funciona como una alerta emocional que merece ser atendida con compasión.

