Es momento de ocuparse de uno mismo: el significado de soñar con embarazos cercanos a tu familia

Los sueños son todavía un terreno por explorar . Si el hecho fisiológico de dormir aún arroja más preguntas que respuestas, los procesos por los que pasa nuestro cerebro para generar los relatos oníricos son un asunto fascinante, del que poco se sabe.

La ciencia ha encontrado una explicación a por qué soñamos, aunque existen fenómenos como los sueños recurrentes que todavía mantienen un poco de misterio.

Uno de los más habituales es el soñar con embarazados, que en gran medida son propios . Se trata de un sueño que se ha repetido a lo largo de la historia y al que no siempre se le ha atribuido un significado simbólico. De hecho, antiguamente solía interpretarse como una premonición, aunque actualmente se ha desechado esta lectura.

El consenso actual apunta a que soñar con que estar embarazada , sin estarlo, está relacionado con un proceso creativo en ciernes. Al fin y al cabo, el acto del embarazo implica crear vida. Por ello, podría verse como el periodo de gestación de un nuevo proyecto.

Así lo explicó la doctora Leslie Ellis en una entrevista con The Cut. “Como metáfora, el embarazo posee algunas connotaciones obvias: suele simbolizar una obra creativa en desarrollo o que algo está a punto de surgir. Y el sentimiento, el tono o los detalles que rodean el embarazo podrían aplicarse a esta obra creativa ”.

Embarazo Qué significa soñar con un embarazo. web

De hecho, como comenzar un nuevo proyecto es algo muy habitual, esta explicación validaría por qué se trata de un sueño tan común. Así lo justificó la experta en sueños Lauri Loewnberg en Cosmopolitan. “La razón por la que ciertos sueños son tan comunes es que están causados por problemas o comportamientos comunes.

En ocasiones, el soñar con un embarazo tiene que ver con una prueba positiva. Nuevamente, las implicaciones serían las mismas: un gran cambio vital. Sin embargo, en esta ocasión, este se daría de forma sutil. En cierta manera sería la forma que tiene el subconsciente de ir preparando a la persona para ese nuevo proyecto.

Un perro con una mujer que está embarazada Qué significa soñar con un embarazo. Web

Soñar con el embarazo de alguien cercano

También puede pasar que la protagonista del embarazo en el sueño sea otra persona, generalmente alguien cercano ya sea familia o amiga. Ahí lo interesante es analizar el papel que juega dicha persona en tu vida para conocer porqué ha aparecido en tus sueños y qué papel podría jugar el embarazo.

Según la experta en sueños Ally Mead, soñar con una amiga embarazada podría significar “que algo se ha quedado en el interior, sin expresar o sin hacer. Algo que antes te importaba profundamente y que ahora está aflorando a nivel emocional o físico de nuevo”.