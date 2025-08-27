Qué significa seguir en contacto con tu ex, según la psicología

Para la psicología, entablar lazos con una vieja pareja suele generar un estado de caos y conflicto en las personas.

Eva Murillo, psicóloga especializada en inteligencia emocional, puso el foco en el contacto que uno establece con su expareja y de qué forma esta interacción incide en nuestras conductas y pensamientos. Según ella, dejar el canal abierto de comunicación con nuestra expareja prolonga el dolor y dificulta el proceso del duelo.

“A veces sólo dejas de hablar con la otra persona, pero continúas hablando de ella con tu entorno. O lo que es peor aún, sigues hablando de ella contigo mismo. Una y otra vez. Sin contacto, sí… pero con la cabeza dando vueltas igual”, explicó la profesional.

"El problema no es el silencio, sino todo lo que seguimos diciendo por dentro. El contacto cero corta el estímulo externo, pero si no hacemos nada con lo interno, la rumiación sigue", indicó.

En medio de pensamientos y actitudes que no ayudan a recomponer la psiquis de las personas, la experta en salud mental dio una recomendación para poner en práctica y así aminorar los daños.

"Lo que tenemos que hacer es mirar hacia dentro. No para castigarnos, sino para entendernos. Soltar no es olvidar, es poner las piezas en su lugar. Y eso sólo pasa cuando le das forma al dolor, cuando puedes contar la historia sin quedarte atascado en un punto. El verdadero paso es dejar de girar emocionalmente a su alrededor. Ahí empieza el verdadero pasar página", cerró la voz especializada.

5 preguntas para saber si continuar en pareja, según la psicología La psicóloga Ángela Fernández, especializada en relaciones de pareja, repasó las cinco preguntas que hay que hacerse para saber si continuar en pareja o si es necesario un cambio de aire. ¿Sentís paz al estar con la otra persona o solo es una rutina?

¿Tenés conversaciones reales con tu pareja o solo gestionás el día a día?

¿Seguís eligiendo estar ahí o estás por costumbre o por miedo a lo desconocido?

¿Podés imaginar un futuro con esa persona?

¿Queda ternura, cuidado y respeto?