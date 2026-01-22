Qué significa poner un frasco con sal en la heladera

Colocar un frasco con sal en la heladera cumple una función indispensable más allá de la limpieza. Este método soluciona un problema común del electrodoméstico.

Un frasco de sal en la heladera puede ser la solución instantánea que necesita el aparato.

A simple vista, la heladera puede parecer limpia y sin inconvenientes, pero en su interior se generan constantemente microambientes de humedad que favorecen la aparición de moho, bacterias y malos olores. Frente a este escenario, un truco tan simple como la sal en un frasco puede revertir ese problema doméstico.

Este hábito tiene una explicación clara. La sal posee propiedades higroscópicas, lo que significa que es capaz de absorber la humedad del ambiente. Colocada estratégicamente dentro de la heladera, actúa como un regulador natural que ayuda a mantener un entorno más seco, limpio y saludable para los alimentos.

Por qué la sal ayuda a combatir la humedad y el moho en la heladera La principal causa del moho dentro de la heladera no es la suciedad visible, sino la acumulación de humedad. Cada vez que se abre la puerta, ingresa aire caliente que, al enfriarse, genera condensación. A esto se suma el vapor que desprenden los alimentos mal tapados, frutas, verduras y recipientes calientes. Con el tiempo, este exceso de humedad crea el escenario ideal para la proliferación de hongos.

En este caso, la sal funciona como un absorbente natural de esa humedad ambiental. Al colocar un frasco abierto con sal gruesa o sal fina en un estante de la heladera, esta comienza a captar el exceso de agua presente en el aire.

Como resultado, se reduce la condensación interna y se dificulta la formación de moho en paredes, gomas y rincones difíciles de limpiar.

Además, al disminuir la humedad, también se atenúan los malos olores. Muchas veces, el olor desagradable no proviene de un alimento en mal estado, sino del ambiente húmedo que potencia los aromas. La sal, entonces, ayuda a neutralizar ese problema de forma progresiva y constante, sin necesidad de aplicar otro producto al mismo tiempo. Cómo usar correctamente un frasco de sal dentro de la heladera Para que este truco sea realmente efectivo, es importante aplicarlo de manera correcta. El sitio Healthline indica que lo ideal es utilizar un frasco de vidrio o un recipiente pequeño, limpio y sin tapa. Allí se coloca una cantidad moderada de sal, para absorber mejor la humedad y tardar más en saturarse.

El frasco debe ubicarse en un estante intermedio o inferior, evitando zonas donde pueda volcarse.

No es necesario esconderlo: su función no depende de la estética, sino de su exposición al aire interno de la heladera. En modelos grandes, incluso puede colocarse más de un recipiente en distintos sectores.

Con el paso de los días, la sal comenzará a apelmazarse o a verse húmeda. Ese es el indicio de que está cumpliendo su función. Cuando esto ocurre, se recomienda reemplazarla por sal nueva.

En general, el recambio se realiza cada dos o tres semanas, aunque puede variar según el nivel de humedad del ambiente. Este método no contamina los alimentos ni altera sus sabores, ya que la sal no entra en contacto directo con ellos.

Incorporar este hábito no reemplaza la limpieza regular, pero si mejora notablemente el estado interno de la heladera y la conservación de los alimentos.