¿Qué significa mover el pie repetidamente? Un psicólogo responde

Los
movimientos corporales que hacemos sin darnos cuenta dicen mucho sobre nuestro estado interno. Y uno de los más comunes, mover el pie repetidamente, agitar la pierna o golpear suavemente el suelo, puede tener significados de . Según la psicóloga y psiquiatra psicología importantes Dr. Judith Joseph, estos gestos suelen reflejar ansiedad o estados de alerta que el cuerpo intenta procesar.
Ansiedad: la causa más frecuente
Para la
Dr. Joseph, el movimiento repetitivo del pie es una forma típica en la que el cuerpo intenta liberar tensión acumulada.
Cuando la ansiedad está presente, la energía interna aumenta y necesita salir de alguna forma. Por eso, el pie comienza a moverse de manera automática.
image
Este comportamiento también aparece durante la
ansiedad anticipatoria, cuando la persona está preocupada por algo que todavía no ocurrió.
Reuniones importantes, conversaciones tensas o esperar un resultado pueden disparar este gesto sin que uno se dé cuenta.
Alerta excesiva e hiperactividad emocional
Mover el pie también puede ser una señal de
estado de alerta elevado. En estos casos, el movimiento es más rápido, irregular y difícil de controlar.
La psiquiatra explica que este patrón aparece en personas con
mucha energía interna, estrés acumulado o incluso en perfiles con hiperactividad.
La imposibilidad de quedarse quieto actúa como un intento de regular la tensión física. El pie se mueve porque el cuerpo está buscando una vía de escape para la agitación.
image
Vínculo con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
Cuando el movimiento del pie es
simétrico, repetitivo y sigue un patrón, puede estar relacionado con características del TOC.
Según la
Dr. Joseph, algunas personas incluso cuentan los movimientos o repiten secuencias específicas para aliviar la incomodidad interna.
En estos casos, el gesto funciona como un ritual que intenta reducir la ansiedad, aunque sea de forma momentánea.
El cuerpo habla incluso cuando no lo notamos
Aunque mover el pie puede parecer un gesto insignificante, la psicología lo interpreta como una
señal del estado emocional.
Puede indicar tensión, estrés, preocupación o simplemente la necesidad de liberar energía.
Observar estos movimientos —en uno mismo o en otros— ayuda a reconocer cuándo el cuerpo está pidiendo
descanso, regulación emocional o pausa mental.
Según la psicóloga
Judith Joseph, entender estas señales es clave para acompañar mejor lo que sentimos.