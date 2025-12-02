¿Qué significa mover el pie repetidamente? Un psicólogo responde

Los movimientos corporales que hacemos sin darnos cuenta dicen mucho sobre nuestro estado interno. Y uno de los más comunes, mover el pie repetidamente, agitar la pierna o golpear suavemente el suelo, puede tener significados de psicología importantes . Según la psicóloga y psiquiatra Dr. Judith Joseph, estos gestos suelen reflejar ansiedad o estados de alerta que el cuerpo intenta procesar.

Para la Dr. Joseph , el movimiento repetitivo del pie es una forma típica en la que el cuerpo intenta liberar tensión acumulada .

Cuando la ansiedad está presente, la energía interna aumenta y necesita salir de alguna forma. Por eso, el pie comienza a moverse de manera automática.

Este comportamiento también aparece durante la ansiedad anticipatoria , cuando la persona está preocupada por algo que todavía no ocurrió.

Reuniones importantes, conversaciones tensas o esperar un resultado pueden disparar este gesto sin que uno se dé cuenta.

Alerta excesiva e hiperactividad emocional

Mover el pie también puede ser una señal de estado de alerta elevado. En estos casos, el movimiento es más rápido, irregular y difícil de controlar.

La psiquiatra explica que este patrón aparece en personas con mucha energía interna, estrés acumulado o incluso en perfiles con hiperactividad.

La imposibilidad de quedarse quieto actúa como un intento de regular la tensión física. El pie se mueve porque el cuerpo está buscando una vía de escape para la agitación.

Vínculo con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Cuando el movimiento del pie es simétrico, repetitivo y sigue un patrón, puede estar relacionado con características del TOC.

Según la Dr. Joseph, algunas personas incluso cuentan los movimientos o repiten secuencias específicas para aliviar la incomodidad interna.

En estos casos, el gesto funciona como un ritual que intenta reducir la ansiedad, aunque sea de forma momentánea.

El cuerpo habla incluso cuando no lo notamos

Aunque mover el pie puede parecer un gesto insignificante, la psicología lo interpreta como una señal del estado emocional.

Puede indicar tensión, estrés, preocupación o simplemente la necesidad de liberar energía.

Observar estos movimientos —en uno mismo o en otros— ayuda a reconocer cuándo el cuerpo está pidiendo descanso, regulación emocional o pausa mental.

Según la psicóloga Judith Joseph, entender estas señales es clave para acompañar mejor lo que sentimos.