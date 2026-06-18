18 de junio de 2026 - 19:35

Qué recipiente conserva los alimentos por más tiempo: vidrio, acero inoxidable o plástico

No existe un recipiente universalmente superior: la elección correcta depende del tipo de alimento, cómo se va a usar y cuánto tiempo se quiere conservar.

Un recipiente que se usa fuera de sus condiciones indicadas deteriora los alimentos más rápido.

Un recipiente que se usa fuera de sus condiciones indicadas deteriora los alimentos más rápido.

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Por Lucas Vasquez

En la mayoría de las cocinas conviven los tres materiales. El recipiente de plástico, el frasco de vidrio y el tupper de acero. Pero no todos conservan igual los alimentos, y la diferencia puede notarse en el sabor, el olor y la durabilidad de lo que se guarda adentro.

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Elegir el recipiente adecuado para cada alimento no es un capricho de orden doméstico sino una decisión que afecta directamente la calidad de lo que se come al día siguiente. Hay combinaciones que funcionan muy bien y otras que, sin que nadie lo note, van deteriorando el sabor de la comida con cada uso.

almacenamiento de alimentos
Cada recipiente afecta el sabor y la seguridad de los alimentos.

Cada recipiente afecta el sabor y la seguridad de los alimentos.

Cuáles son las diferencias entre los tres materiales

  • El vidrio es el material más neutro de los tres: no absorbe olores, no retiene pigmentos y no transfiere ningún sabor a los alimentos que contiene. Esa indiferencia química lo convierte en la mejor opción para guardar comidas con salsas intensas, especias fuertes, ajo, cebolla, pescado o cualquier preparación que en un recipiente poroso dejaría rastro durante semanas.

Además, al ser transparente permite ver el contenido sin abrir, lo que facilita la organización de la heladera y reduce el desperdicio por alimentos olvidados. Su principal desventaja es el peso y la fragilidad: puede romperse si cae o si se somete a cambios bruscos de temperatura.

  • El plástico, por su parte, es liviano, económico y cómodo para transportar, pero tiene una vida útil más limitada que los otros dos. Con el tiempo se raya, y esas marcas acumulan grasa y residuos que son difíciles de eliminar completamente con el lavado habitual. Guardar salsa de tomate caliente o alimentos muy condimentados en recipientes de plástico muy usados es uno de los errores más frecuentes en la cocina doméstica: el material absorbe los pigmentos y los olores de forma progresiva e irreversible.
  • El acero inoxidable ocupa el otro extremo en términos de durabilidad: resiste golpes, no se raya con facilidad y no absorbe olores ni sabores. Es ideal para alimentos secos, frutos secos, frutas enteras y comidas frías, pero no puede usarse en el microondas y al no ser transparente no permite ver el contenido sin abrir.
almacenamiento de alimentos
Conocer esas diferencias es la forma más simple de conservar mejor y desperdiciar menos.

Conocer esas diferencias es la forma más simple de conservar mejor y desperdiciar menos.

Cómo elegir según el alimento y el uso

La práctica más efectiva no es elegir un solo material sino combinarlos según para qué se necesita cada recipiente.

  • El vidrio con tapa hermética es la mejor opción para sobras con salsa o caldo, legumbres cocidas, carnes, frutas cortadas y cualquier preparación que va a recalentarse directamente en el microondas, siempre que el recipiente sea apto para ese uso.
  • El plástico de buena calidad sigue siendo conveniente para transportar snacks, ensaladas secas, galletas o preparaciones que no necesitan un hermetismo prolongado, pero debe descartarse en cuanto aparezcan rayaduras profundas, deformaciones o un olor persistente que no desaparece con el lavado.
  • El acero inoxidable es la elección más inteligente para quienes priorizan la durabilidad por encima de todo: aguanta el uso diario sin deteriorarse, es fácil de limpiar y no presenta los riesgos de migración química que pueden aparecer en plásticos de baja calidad expuestos al calor.

Para cualquiera de los tres materiales, hay precauciones que aplican siempre: lavar bien las tapas, especialmente en las juntas de goma que tienden a retener grasa; dejar enfriar los alimentos calientes antes de taparlos y refrigerarlos; y verificar los símbolos del fabricante antes de meter cualquier recipiente en el microondas, el congelador o el lavavajillas.

almacenamiento de alimentos

No hay un único recipiente ideal para toda la cocina: cada material tiene su lugar según el tipo de alimento y el uso que se le dará. El vidrio gana en neutralidad y versatilidad para comidas preparadas, el acero inoxidable lidera en durabilidad para alimentos secos y el plástico de calidad sigue siendo útil para el transporte liviano.

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