Qué predijo el tarot sobre Coti de Gran Hermano: cómo será su futuro con el Conejo y en su carrera

La ex Gran Hermano, Coti Romero, visitó el programa Mañanísima donde Fabiana Aquín le leyó las cartas del tarot para saber qué le deparaba el futuro.

La tarotista le dio algunas predicciones a la exparticipante del reality show de Telefe, entre ellas: “Me sale la especulación de dinero, vas a tener muchas ofertas de trabajo, tenés que fijarte bien y sobre todo sé feliz”.

Además, Aquín también consultó las cartas sobre la relación de Coti con su pareja actual, Alexis Quiroga.

Coti de Gran Hermano conoció cómo será su futuro

“Te va a ir muy bien tanto en el amor como en el trabajo. Seguí siendo genuina, dale para adelante”, le dijo la tarotista a la joven correntina.

Las palabras de la tarotista parecieron haberle dado tranquilidad a Coti y a sus seguidores, quienes esperan que la pareja siga adelante con su relación.

Coti Romero y El Conejo

Es interesante cómo muchas personas confían en el poder de las cartas del tarot y buscan respuestas en ellas. Sin embargo, queda en cada uno si decide creer en estas predicciones o no.

El feroz cruce entre Coti de Gran Hermano y Yanina Latorre

Coti Romero, ex participante de Gran Hermano, se vio envuelta en una discusión con Yanina Latorre en el programa LAM de América TV.

Latorre acusó a Romero de haber pedido un millón de pesos para participar en el Carnaval de Corrientes y afirmó que ninguna comparsa la aceptó para desfilar gratis. Sin embargo, Coti desmintió estas acusaciones a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en una entrevista con Ángel de Brito en LAM, la joven contó que su representante acordó con una marca la realización de posteos y videos en su perfil de Instagram, y que ella no se metió en eso.

Pero Latorre negó estas afirmaciones y volvió a repetir que pidió un millón a las marcas. La joven afirmó que no formó parte de ninguna comparsa porque ya no había lugar y que no quiso que ninguna otra chica se bajara para darle su lugar.