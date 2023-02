Gran Hermano: El llamativo look de Coti que le copió a otra participante

Coti Romero ha sido una de las participantes más polémicas de Gran Hermano. La “traición” a sus compañeras dejó a Daniela afuera de la casa. Después Daniela volvió, se vengó y sacó a Coti, pero esa es otra historia.

Ahora, Coti volvió a generar ruido en las redes tras posar con un look que ya usó otra de las participantes del reality. ¿De quién se trata? De Julieta Poggio, la “princesa” a quien la correntina mandó a hacer un casting de Backyardigans en una de las peleas más épicas de Gran Hermano.

En la foto, que la ex participante subió este domingo, se la puede ver con una campera negra de cuero (tal vez ecológico) con detalles en rojo y blanco.

Coti y un look que ya usó Julieta, ¿le copió la campera?

Rápidamente los fans del certamen recordaron que Julieta Poggio tiene una foto en su cuenta de Instagram con una campera casi igual, de antes de entrar al reality

Julieta en octubre de 2022

LAS REDES RESPONDIERON A LA COPIA DE LOOK DE COTI A JULIETA

“¿Podrán? Bellisima”, “Diosa”, “la más hermosa por lejos”, son algunos de los comentarios a la publicación de la correntina en donde hasta Gastón Trezeguet dejó su opinión con un corazón rojo.

Julieta, Coti y un look ¿copiado?

Julieta, Coti y un look ¿copiado?

Julieta, Coti y un look ¿copiado?

En Twitter no fueron tan gentiles con Coti y la criticaron por copiarle el look a Julieta. Al parecer, y por los comentarios, no sería la primera vez que la correntina le copia algún detalle a “Disney”.

Julieta, Coti y un look ¿copiado?

Julieta, Coti y un look ¿copiado?

Julieta, Coti y un look ¿copiado?

Julieta, Coti y un look ¿copiado?

Coti ¿le copia los looks a Julieta?

“para y el otro día coti tenia puesto en el debate el mismo pantalon que july ese que tiene los mismos colores que la campera de esta foto”, “Ojalá dejara de vestirse como Julieta no tiene estilo propio. Y aparte le dejo a Julieta la ropa bien estirada y desgastada”, “No solo eso, en el debate con los ex, se había maquillado igual con el doble delineado que usa July. Ya se que es tendencia. Pero no a todos le queda bien. Además un poco de personalidad, no?”, son algunas de las respuestas al tuit de @mundofamososok que publicó la comparación.