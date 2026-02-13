13 de febrero de 2026 - 13:22

Qué pasa si regás las plantas en pleno sol del mediodía y cómo evitar que se quemen

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas pueden dañarse si las regás bajo el sol intenso del mediodía.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Por Ignacio Alvarado

La escena es común: hojas decaídas, tierra caliente y la tentación de agarrar la manguera. En el jardín, pensás que cuanto antes las riegues, mejor. Sin embargo, muchas plantas no reaccionan bien al contraste térmico extremo entre suelo caliente y agua más fría.

image
Las plantas del jardín sufren si la jardinería ignora el sol y sus horarios.

¿Se queman realmente las hojas?

En jardinería, circula la idea de que las gotas funcionan como lupas y queman las plantas. En el jardín, esa explicación no es del todo precisa. Estudios experimentales en fisiología vegetal demostraron que el efecto lupa es mínimo en la mayoría de las especies.

Lo que sí ocurre es un estrés térmico e hídrico. Cuando regás en pleno sol, parte del agua se evapora antes de infiltrarse. Las plantas absorben menos de lo que necesitás aportar y el suelo puede calentarse aún más por el vapor superficial.

Además, el choque entre raíces calientes y agua relativamente fría genera microfracturas celulares. En el jardín, eso se traduce en hojas con bordes secos o manchas marrones que aparecen horas después del riego.

image
Las plantas del jardín sufren si la jardinería ignora el sol y sus horarios.

Lo que dicen los especialistas sobre el riego al mediodía

Recién en este punto aparecen las voces técnicas. Investigaciones del INTA y de facultades de agronomía explican que el mejor momento para la jardinería es temprano por la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor y la absorción radicular es más eficiente.

Especialistas en ecofisiología vegetal señalan que las plantas regulan sus estomas según la temperatura. En el pico del mediodía, muchos estomas se cierran para evitar pérdida de agua. En el jardín, eso significa que aunque riegues, la planta no puede aprovechar completamente el recurso.

Ensayos en cultivos hortícolas mostraron que el riego en horas frescas mejora hasta un 30% la eficiencia hídrica en comparación con el mediodía.

Cómo evitar daños y regar mejor

En jardinería, la clave es anticiparse. Si sabés que el día será muy caluroso, regá temprano. En el jardín, un riego profundo a la mañana permite que las plantas enfrenten mejor el calor.

Si no te queda otra que regar al mediodía, hacelo directamente sobre el suelo, evitando mojar hojas. Las plantas sufren menos cuando el agua llega a las raíces sin pasar por el follaje caliente.

También ayuda acolchar la superficie con mulch o corteza. En el jardín, esta práctica reduce la evaporación y mantiene la temperatura del suelo más estable.

Regar no es solo cuestión de cantidad, sino de momento. En jardinería, entender el ritmo del sol puede ser la diferencia entre hojas quemadas y plantas fuertes que atraviesan el verano sin sobresaltos.

Por Sofía Serelli