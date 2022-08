¿Qué le pasa a Barbie Vélez y por qué la está pasando muy mal durante su embarazo?

Barbie Vélez está viviendo un gran momento. Casi. Hace poco confirmó que está esperando su primer hijo junto a su esposo, Lucas Rodríguez, pero no todo es tan lindo.

En su cuenta de Instagram, Barbie Pucheta va contando día a día cómo es su “dulce” espera. “Herpes y gripe sin poder tomar nada. Ah, pero con la mejor taza del mundo”, escribió la actriz en una historia en la que se la puede ver con el labio hinchado y una taza de la serie The Office.

Barbie Vélez cuenta día a día cómo viene su embarazo

En el último posteo de su perfil, la hija de Nazarena Vélez escribió: “Resumen de estos tres meses🤍🤰🏻Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño x mil. Amor y contención x un millón”. Acompañó la publicación con una serie de imágenes que muestran la intimidad de su espera.

Barbie Vélez muestra la cotidianeidad de su "dulce" espera

“Te auguraron mellizos y salió embarazo. Felicidades”, le dijeron y ella explicó: “Quiero aclarar esto, porque hay gente que sigue pensando que son mellizos. No son mellizos, es una sola persona. Quiero decirlo porque muchas personas me están escribiendo ‘felicitaciones por los mellizos’. Y no son mellizos”, aclaró la actriz por las especulaciones sobre su embarazo

Barbie Vélez reveló en vivo el sexo de su bebé, y adelantó cómo se llamará

Visiblemente emocionada, Barbie Vélez reveló en LAM el sexo del primer bebé que tendrá junto a Lucas Rodríguez, su marido.

“Voy a tener un varoncito”, contó la hija de Nazarena Vélez, notablemente sensibilizada, y manifestó estar entre tres posibles nombres: Salvador, Bautista y Baltazar, aunque su favorito es Salvador. En el caso de que sea una niña, se llamaría Mía.

Así cóntaba cómo se entero de su embarazo: “Como estaba con un tema hormonal pensé que iba a buscar y que iba a tardar bastante tiempo (en quedar embarazada) … No me indisponía, pero era algo que suele pasar, y en mi cuerpo era normal. Entonces, no me llamó la atención”, continuó.

Después vino la buena noticia y la alegría que no pueden esconder en familia.