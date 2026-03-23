Este plan de dieta, recomendado por expertos, ayuda a reducir la presión arterial en las personas y a mejorar la salud cardiovascular.

No se trata de un método restrictivo ni de una moda pasajera. Por el contrario, es un plan diseñado específicamente para mejorar la presión arterial a través de hábitos sostenibles, intentando ser una de las estrategias más recomendadas para el bienestar a largo plazo.

dieta DASH Algunos alimentos comunes mejoran la presión arterial. WEB Qué es la dieta DASH y cómo funciona en el organismo La dieta DASH, sigla de “Enfoque Dietético para Detener la Hipertensión”, fue creada con el objetivo de reducir la presión arterial y mejorar la salud del corazón. A diferencia de otras dietas, no propone cambios extremos ni soluciones rápidas, sino un estilo de alimentación equilibrado que puede mantenerse en el tiempo.

Qué alimentos incluye esta dieta Su base está en el consumo de alimentos naturales, con una alta presencia de productos de origen vegetal y ricos en fibra. Esto incluye verduras en abundancia, especialmente de hoja verde como espinaca, brócoli o repollo, además de frutas frescas como manzanas, peras, naranjas o frutillas. También prioriza los productos integrales, como pan integral o avena, junto con legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles. A esto se suman frutos secos y semillas, que aportan grasas saludables, al igual que el aceite de oliva y pescados ricos en omega-3 como salmón, atún o caballa. Otro punto importante es la inclusión de lácteos bajos en grasa, como yogur o skyr, que aportan calcio sin exceso de grasas saturadas. En conjunto, estos alimentos ayudan a mejorar la circulación, reducir la presión arterial y aportar nutrientes esenciales para el organismo. dieta DASH Adoptarla no implica dejar de comer, sino aprender a elegir mejor. WEB Qué alimentos evitar y por qué es tan efectiva para la hipertensión Uno de los pilares de la dieta DASH es la reducción de ciertos alimentos que afectan directamente la salud cardiovascular.

El principal es la sal, ya que su consumo elevado está estrechamente relacionado con el aumento de la presión arterial. En su lugar, se recomienda utilizar hierbas y especias para dar sabor a las comidas.

ya que su consumo elevado está estrechamente relacionado con el En su lugar, se recomienda y para dar sabor a las comidas. También se deben evitar las grasas trans y los productos ultraprocesados, como alimentos fritos, comida rápida o productos de panadería industrial. Estas grasas contribuyen al deterioro de las arterias y aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas.

y los como o Estas grasas contribuyen al deterioro de las y aumentan el riesgo de Las grasas saturadas de origen animal, presentes en carnes procesadas o productos con alto contenido graso, también deben limitarse. A esto se suma el azúcar, cuyo consumo excesivo está asociado con obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Según un estudio realizado en 2026 por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NIH), los factores más importantes asociados con una mejor función cognitiva incluían un alto consumo de verduras y pescado, y un bajo consumo de carne roja y procesada, papas fritas y bebidas azucaradas. Esto refuerza la idea de que la dieta DASH no solo beneficia la presión arterial, sino también otras áreas de la salud.

En definitiva, su efectividad radica en un enfoque integral: promueve alimentos que protegen el corazón y reduce aquellos que lo perjudican, generando un equilibrio que impacta de forma positiva en el organismo. dieta DASH WEB La dieta DASH se consolida como una de las estrategias más efectivas para controlar la hipertensión sin recurrir a medidas extremas. Su enfoque es equilibrado, basado en alimentos naturales y hábitos sostenibles.