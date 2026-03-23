23 de marzo de 2026 - 17:35

Qué es la dieta DASH y por qué es clave para controlar la presión arterial

Este plan de dieta, recomendado por expertos, ayuda a reducir la presión arterial en las personas y a mejorar la salud cardiovascular.

La dieta equilibrada también favorece la salud general.

La dieta equilibrada también favorece la salud general.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Leé además

Salmón: por qué pasó de moda y qué lo reemplaza.

El salmón pasó de moda: este es el pescado que gana protagonismo en 2026 y es una joya nutricional

Por Sofía Serelli
La psicología propone entenderlo desde una perspectiva positiva para cambiar la mirada y reconocer una función más profunda.

La psicología destaca 4 hábitos favorables en adultos mayores que repiten las mismas anécdotas una y otra vez

Por Lucas Vasquez

No se trata de un método restrictivo ni de una moda pasajera. Por el contrario, es un plan diseñado específicamente para mejorar la presión arterial a través de hábitos sostenibles, intentando ser una de las estrategias más recomendadas para el bienestar a largo plazo.

dieta DASH
Algunos alimentos comunes mejoran la presión arterial.

Algunos alimentos comunes mejoran la presión arterial.

Qué es la dieta DASH y cómo funciona en el organismo

La dieta DASH, sigla de “Enfoque Dietético para Detener la Hipertensión”, fue creada con el objetivo de reducir la presión arterial y mejorar la salud del corazón. A diferencia de otras dietas, no propone cambios extremos ni soluciones rápidas, sino un estilo de alimentación equilibrado que puede mantenerse en el tiempo.

Qué alimentos incluye esta dieta

  1. Su base está en el consumo de alimentos naturales, con una alta presencia de productos de origen vegetal y ricos en fibra. Esto incluye verduras en abundancia, especialmente de hoja verde como espinaca, brócoli o repollo, además de frutas frescas como manzanas, peras, naranjas o frutillas.
  2. También prioriza los productos integrales, como pan integral o avena, junto con legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles. A esto se suman frutos secos y semillas, que aportan grasas saludables, al igual que el aceite de oliva y pescados ricos en omega-3 como salmón, atún o caballa.
  3. Otro punto importante es la inclusión de lácteos bajos en grasa, como yogur o skyr, que aportan calcio sin exceso de grasas saturadas. En conjunto, estos alimentos ayudan a mejorar la circulación, reducir la presión arterial y aportar nutrientes esenciales para el organismo.
dieta DASH
Adoptarla no implica dejar de comer, sino aprender a elegir mejor.

Adoptarla no implica dejar de comer, sino aprender a elegir mejor.

Qué alimentos evitar y por qué es tan efectiva para la hipertensión

Uno de los pilares de la dieta DASH es la reducción de ciertos alimentos que afectan directamente la salud cardiovascular.

  • El principal es la sal, ya que su consumo elevado está estrechamente relacionado con el aumento de la presión arterial. En su lugar, se recomienda utilizar hierbas y especias para dar sabor a las comidas.
  • También se deben evitar las grasas trans y los productos ultraprocesados, como alimentos fritos, comida rápida o productos de panadería industrial. Estas grasas contribuyen al deterioro de las arterias y aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas.
  • Las grasas saturadas de origen animal, presentes en carnes procesadas o productos con alto contenido graso, también deben limitarse. A esto se suma el azúcar, cuyo consumo excesivo está asociado con obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.

Según un estudio realizado en 2026 por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NIH), los factores más importantes asociados con una mejor función cognitiva incluían un alto consumo de verduras y pescado, y un bajo consumo de carne roja y procesada, papas fritas y bebidas azucaradas. Esto refuerza la idea de que la dieta DASH no solo beneficia la presión arterial, sino también otras áreas de la salud.

En definitiva, su efectividad radica en un enfoque integral: promueve alimentos que protegen el corazón y reduce aquellos que lo perjudican, generando un equilibrio que impacta de forma positiva en el organismo.

dieta DASH

La dieta DASH se consolida como una de las estrategias más efectivas para controlar la hipertensión sin recurrir a medidas extremas. Su enfoque es equilibrado, basado en alimentos naturales y hábitos sostenibles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las macetas no van más: descubrí cuál es la nueva moda.

Las macetas pasaron de moda: así es la nueva tendencia de 2026 para renovar tu balcón o terraza

Por Sofía Serelli
Anabel Fernández Sagasti, Rodolfo Suárez, y Mariana Juri, senadores por Mendoza, explicaron qué harán con los aumentos de sus dietas. Foto: imagen creada en Gemini.

Qué harán los senadores por Mendoza con el importante aumento de sus dietas

La flor ornamental crea espacios más vivos y naturales.

La flor del jardín que siempre necesita sombra y alimenta mariposas y colibríes durante todo el año

Esta fórmula casera elimina la grasa al instante.

Pocos lo conocen: el truco de limpieza casero para dejar los azulejos como nuevos