20 de diciembre de 2025 - 11:15

Qué dice la psicología sobre las personas que no pueden ahorrar y solo gastan dinero

La psicología muestra que no ahorrar para el futuro no es solo una falla individual de disciplina, sino que está profundamente arraigado a otros procesos.

miedo a ahorrar
Por Daniela Leiva

Uno de los pilares que explican por qué muchas personas no ahorran es el rechazo o miedo al riesgo. En términos conductuales, la aversión al riesgo se traduce en la preferencia por opciones que se perciben como seguras, aunque no generen beneficios futuros, frente a alternativas percibidas como inciertas, aunque potencialmente más rentables.

Desde la perspectiva de la teoría del comportamiento económico, la aversión al riesgo está vinculada con cómo las personas perciben las pérdidas y ganancias. La teoría de la perspectiva —desarrollada por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky— explica que muchas decisiones financieras se rigen por la forma en que interpretamos las posibles pérdidas y beneficios: preferimos evitar pérdidas inmediatas incluso si esto implica sacrificar beneficios significativos a largo plazo, como la seguridad financiera.

Este fenómeno tiene una lectura clara: ahorrar para el futuro requiere tolerar cierta incertidumbre con respecto a ese futuro, mientras que gastar ahora ofrece una gratificación inmediata mucho más tangible.

Ahorro
Entre el dólar, el plazo fijo y el ahorro tradicional, los fondos comunes y las inversiones digitales se imponen como las nuevas alternativas elegidas por los argentinos.

Por qué una persona no puede ahorrar

Cuando la persona tiene miedo al riesgo financiero —incluida la percepción de la complejidad o de la posibilidad de perder dinero al invertir o ahorrar—, es más probable que posponga o evite completamente la práctica del ahorro.

Además, esta aversión al riesgo interactúa con otro elemento psicológico: la planificación a largo plazo. Un estudio reciente incorporado en Frontiers in Behavioral Economics señala que las etapas de comportamiento relacionadas con el ahorro, incluida la planificación de metas y objetivos, están influenciadas por factores psicológicos y contextuales que determinan si una persona visualiza o no su futuro financiero.

Quienes no ahorran tienden a centrarse en el presente inmediato y a tener dificultades para imaginarse a sí mismos en un futuro distante. Esta tendencia, conocida en economía conductual como present bias o sesgo hacia el presente, implica que valoramos más las recompensas inmediatas que las recompensas futuras, incluso cuando las segundas son objetivamente más beneficiosas con el paso del tiempo.

horario para prender el lavarropas

Cómo la aversión al riesgo y la falta de planificación afectan el ahorro

1. Gratifcación inmediata frente a recompensa futura

Para muchas personas, la sensación de bienestar que produce gastar dinero ahora es más potente y tangible que la recompensa abstracta de ahorrar. Este fenómeno psicológico hace que el ahorro sea menos motivador, ya que lo que se gana en el futuro se siente lejano y difuso.

2. Percepción de complejidad y miedo financiero

Evitar el riesgo no significa necesariamente ser prudente, sino que a veces implica una resistencia emocional a exponerse a decisiones percibidas como complicadas o vulnerables. Muchas personas interpretan el ahorro como algo que requiere conocimientos financieros avanzados o una tolerancia al cambio que no sienten tener.

3. Desconexión con el yo futuro

La dificultad para planificar a largo plazo también tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos en el futuro. Si no te ves como el mismo “yo” dentro de 10 o 20 años, es más difícil priorizar acciones que beneficien a ese futuro yo, como ahorrar para la jubilación o un fondo de emergencia.

