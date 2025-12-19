19 de diciembre de 2025 - 16:52

Ideal para ahorrar en el verano: el truco de limpieza para que tu heladera funcione mejor

Poder cuidar el funcionamiento de la heladera es vital para cuidar la energía y el ahorro en casa.

Alejar estos productos del cambio de temperatura ayudará a tu salud.

Por Redacción

La práctica fue difundida por Gastón Williams, creador de contenido especializado en limpieza y organización doméstica, y se volvió popular por su efectividad y facilidad de aplicación.

Los errores diarios al guardar mal los alimentos en la heladera generan bacterias que se multiplican y provocan intoxicaciones.

El procedimiento se puede realizar en pocos pasos, no requiere productos costosos y se recomienda hacerlo de manera periódica, preferentemente una vez al mes, para mantener el electrodoméstico en condiciones óptimas tanto desde el punto de vista sanitario como funcional.

Es una solución doméstica efectiva, económica y sostenible para cuidar lo que se guarda en la heladera.

Por qué mantener la limpieza de la heladera

Mantener la heladera limpia no solo ayuda a eliminar malos olores, sino que también impacta directamente en la salud de quienes consumen los alimentos almacenados. Williams explicó la importancia de este hábito y remarcó el valor preventivo del método. “La heladera es uno de los electrodomésticos que más usamos en donde colocamos los alimentos que comemos. Mantenerla limpia prolonga su vida útil y prolonga nuestra salud”, señaló. Según indicó, no es necesario recurrir a productos agresivos ni químicos industriales para lograr una limpieza eficaz.

El truco casero de viejos almaceneros para conservar alimentos sin heladera funciona.

La limpieza del interior

Para la limpieza general del interior, el método se basa en el uso de agua y bicarbonato de sodio. Se necesita un pulverizador vacío, una cucharadita de bicarbonato, agua tibia y dos paños.

- El primer paso consiste en desconectar la heladera por completo.

- Luego, se prepara la mezcla de agua tibia con bicarbonato dentro del pulverizador y se agita bien hasta integrar ambos ingredientes.

- Una vez retirados todos los alimentos, estantes y cajones, se aplica la solución sobre las superficies internas.

- Con un paño se remueve la suciedad acumulada y con el otro se eliminan los restos, prestando especial atención a esquinas y zonas menos visibles.

- Los estantes y cajones se limpian por separado con agua tibia y detergente. En caso de manchas persistentes, se puede sumar un poco más de bicarbonato para reforzar la acción limpiadora.

- Los burletes, una de las partes donde suele acumularse suciedad y humedad, requieren detergente, agua tibia y un cepillo de dientes viejo. Es fundamental secarlos bien para evitar la aparición de hongos.

- Otro punto clave es el orificio de drenaje, que debe mantenerse despejado. Para eso, se recomienda volcar un poco de agua caliente y asegurarse de que no haya obstrucciones.

- Finalmente, para combatir y prevenir los malos olores, se puede colocar dentro de la heladera un recipiente con bicarbonato de sodio, carbón vegetal o café.

