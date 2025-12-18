Según la psicología, las personas que siempre llegan tarde comparten 5 características marcadas

Llegar tarde con frecuencia suele interpretarse como falta de responsabilidad o de respeto por el tiempo ajeno. Sin embargo, la psicología contemporánea muestra que este patrón de comportamiento no es simplemente un “mal hábito” y suele estar asociado a rasgos personales y procesos cognitivos específicos que muchas personas comparten.

Distintos estudios y expertos señalan que quienes sistemáticamente llegan tarde presentan cinco cualidades psicológicas recurrentes que explican buena parte de este fenómeno.

Una de las cualidades más claramente vinculadas con el comportamiento de llegar tarde es la impulsividad . Según un artículo de Psychology Today, las personas que tienen dificultades para estimar el tiempo o posponen actividades tienden a fijar mal sus expectativas temporales , lo que se traduce en retrasos frecuentes.

Esta impulsividad hace que prioricen lo inmediato sobre lo planificado , lo que altera la percepción interna del tiempo. “Las personas impulsivas tienden a subestimar el tiempo que tardan en realizar tareas y sobreestimar lo que pueden hacer en un periodo breve”, explica la psicóloga Catherine Pittman en Psychology Today sobre cómo la percepción del tiempo se distorsiona en ciertos perfiles conductuales.

Esto no significa que sean irresponsables , sino que su procesamiento cognitivo del tiempo es diferente y menos rígido que el de quienes planifican y estructuran cada acción.

2. Alta necesidad de estimulación y bajo aburrimiento tolerable

Otra característica común es una alta necesidad de estimulación. Algunas personas se sienten más involucradas con actividades intensas o atractivas que con la simple espera.

Para ellas, cualquier tiempo “muerto” es percibido como aburrido o poco gratificante, lo que les lleva a demorarse más de lo previsto en cada paso del día para evitar ese estado de inactividad.

La psicóloga Sian Beilock, autora de Choke: What the Secrets of the Brain Reveal About Getting It Right When You Have To, ha explicado que la programación mental orientada a la búsqueda constante de estímulo puede desviar la atención de la anticipación temporal y llevar a un enfoque más inmediato que sobrevalora el placer o urgencia del ahora frente a la necesidad de llegar a tiempo.

3. Baja sensibilidad a las consecuencias a largo plazo

Una tercera cualidad asociada es la menor sensibilidad a las consecuencias futuras. Quienes llegan tarde regularmente suelen centrarse en lo que está ocurriendo en el aquí y ahora, y le dan menos peso a los efectos que su tardanza puede tener en los demás o en su propia reputación.

Es un patrón cognitivo vinculado con el estilo de apego y la forma en que se priorizan las recompensas inmediatas frente a los costos diferidos.

Algunos expertos en comportamiento sugieren que esto guarda relación con una menor activación de la corteza prefrontal—la región del cerebro encargada de la planificación y la evaluación de consecuencias—cuando se trata de eventos percibidos como no urgentes en el momento. Esta forma de “pensar en piloto automático” puede ser funcional en contextos creativos, pero menos útil para cumplir horarios rígidos.

Para manejar la impuntualidad, los psicólogos sugieren planificar cada actividad con márgenes de tiempo extra; utilizar alarmas o recordatorios para no depender solo de la memoria

4. Ansiedad social e intento de evitar evaluaciones negativas

Contrario a la intuición popular, la ansiedad social puede ser otra cualidad subyacente. Un artículo publicado por Verywell Mind señala que algunas personas evitan llegar temprano o a tiempo porque anticipan ansiedad ante la interacción social que vendrá con la llegada.

La idea de entrar en una situación donde serán evaluadas por otros las pone nerviosas y esto, paradójicamente, lleva a postergar la salida hasta el último momento.

“Llegar tarde puede ser una forma indirecta de evitar la ansiedad asociada con la llegada anticipada, la interacción o la exposición social”, explica la psicóloga Diana Hill en Verywell Mind sobre las posibles raíces emocionales de la tardanza crónica.

Lejos de ser mera falta de respeto, este retraso habitual puede responder a una estrategia —aunque ineficaz— para disminuir la tensión social anticipada.

5. Dificultad para priorizar y regular la atención

Finalmente, una quinta característica vinculada es la dificultad para priorizar y regular la atención. Muchas personas que siempre llegan tarde son altamente creativas o curiosas cognitivamente, lo que las lleva a desviarse fácilmente ante estímulos interesantes.

Esta tendencia a la distracción afecta la ejecución temporal de tareas y hace que se pierdan minutos valiosos revisando un mensaje, deteniéndose en algo o postergando la salida.