Qué debes hacer para atraer la suerte en 2026, según el horóscopo chino y el Feng Shui

Ante la llegada del Año del Caballo de Fuego en 2026, los próximos días son vitales para depurar la energía estancada y atraer la suerte.

El próximo ciclo lunar marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, un período caracterizado por el movimiento, la velocidad y la iniciativa. Este evento astrológico invita a retomar proyectos postergados, pero exige una preparación consciente del hogar para que la energía de la abundancia y la suerte pueda fluir sin obstáculos durante todo 2026.

Sectores de oportunidad y advertencias críticas para tu hogar La configuración energética de los espacios cambia cada año con el movimiento de las llamadas estrellas voladoras. Para 2026, el centro de cada propiedad será ocupado por la estrella de la prosperidad futura, lo que lo convierte en un punto de unificación y bienestar que debe activarse con elementos de fuego, como luces o colores rojos. Asimismo, el sector norte se mantendrá como una zona favorable para la riqueza y la estabilidad, ideal para colocar áreas de trabajo o tomar decisiones financieras importantes.

image Sin embargo, el Feng Shui también lanza una advertencia urgente para el sector sureste durante 2026. Esta zona será visitada por la estrella de la desgracia, considerada la más peligrosa del sistema. La recomendación de los expertos es mantener este espacio en total tranquilidad: se deben evitar renovaciones, ruidos fuertes o movimientos de tierra en esta área.

Para neutralizar su influencia negativa, es fundamental utilizar elementos de metal, como una calabaza Wu Lou o una pagoda de metal, que ayuden a drenar esa energía de tierra desfavorable. Por otro lado, el noroeste se presenta como una oportunidad dorada para el éxito profesional y la carrera, donde el uso de fuentes de agua limpia o peceras puede potenciar el reconocimiento y los ascensos.

Rituales de limpieza y activación para atraer la suerte en 2026 La transición hacia el Año del Caballo de Fuego no es solo un cambio de fecha, sino una invitación a la purificación profunda del entorno. El primer paso para atraer la fortuna consiste en realizar una limpieza consciente, comenzando por el guardarropa. Según la regla fundamental del Feng Shui, aquello que decida desecharse para soltar cargas del pasado debe salir del hogar de manera inmediata; no debe permanecer en bolsas junto a la puerta, ya que eso bloquea la entrada de nuevas oportunidades.