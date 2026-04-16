16 de abril de 2026 - 10:10

No es en la puerta: el mejor lugar para poner una cinta roja y activar la buena suerte de tu casa

La cinta roja es considerada un símbolo protector y energético. Para el Feng Shui no depende solo del color, sino del lugar exacto donde se la ubica en casa.

La cinta roja en la casa activa la buena energía.

La cinta roja en la casa activa la buena energía.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Este es el electrodoméstico que hay que desenchufar una vez que lo dejes de usar.

Cuál es el electrodoméstico del hogar que hay que desenchufar sí o sí para evitar incendios

Por Alejo Zanabria
si tenes fichas de casino o juego sueltas, tenes un tesoro: las 2 ideas utiles que les dan valor

Si tenés fichas de casino o juego sueltas, tenés un tesoro: las 2 ideas útiles que les dan valor

Por Andrés Aguilera

Esta práctica refuerza la llegada de buena suerte y armonía en el hogar. La tradición indica que el rojo simboliza vitalidad, alegría y fuerza. Sin embargo, colocarla en cualquier lugar no genera cambios. Por eso es importante conocer cuál es el punto estratégico dentro del hogar donde se activa el flujo positivo que favorece proyectos, vínculos y bienestar.

Feng Shui
La cinta roja en la casa activa la buena energía.

La cinta roja en la casa activa la buena energía.

Dónde ubicar la cinta roja en casa para activar la buena suerte

Según la filosofía del Feng Shui, la energía que ingresa a la casa influye directamente en la vida cotidiana.

  • Uno de los lugares más recomendados para colocar una cinta roja es en la puerta de entrada. Puede ubicarse en la manija interior, en el picaporte o incluso en el marco. Este punto representa el paso entre lo externo y lo interno, por lo que la cinta actúa como un filtro simbólico que atrae lo favorable y aleja lo que interrumpe el equilibrio.
  • Otra opción es ubicarla en la zona conocida como rincón de la riqueza dentro del mapa Bagua: generalmente se encuentra en la esquina posterior izquierda del espacio al ingresar por la puerta principal. Allí la cinta puede acompañarse de una planta sana o un objeto que represente crecimiento.
  • También puede colocarse en una ventana donde ingrese luz natural, ya que eso potencia la intención y amplifica la energía del color rojo.
Feng Shui
La cinta roja en la casa activa la buena energía.

La cinta roja en la casa activa la buena energía.

Cómo potenciar el efecto de la cinta roja, según el Feng Shui

Si bien la cinta roja es un elemento sencillo, su efectividad depende de la intención y del contexto en el que se ubica.

  • Esta filosofía milenaria China recomienda renovar la cinta cada cierto tiempo, especialmente si perdió color o se deshilacha, ya que considera que los objetos deteriorados debilitan la energía.
  • Además, es importante evitar colocarla en lugares desordenados o con acumulación de objetos, porque el desorden bloquea el flujo de la buena suerte.
  • Para potenciar su efecto, puede combinarse con la limpieza energética del hogar mediante ventilación diaria, orden visual y luz natural.
  • De hecho, también ayuda dedicar unos segundos a sostener la cinta antes de ubicarla, pensando en un objetivo concreto como estabilidad económica, armonía familiar o protección emocional.

La cinta roja es un símbolo sencillo pero cargado de significado dentro del Feng Shui. Más que un amuleto, funciona como un recordatorio visual de la intención de atraer bienestar y oportunidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según la psicología, las personas que crecieron en los 60 vuelven a la casa de su infancia en busca de una verdad incómoda.

Según la psicología, las personas adultas regresan a la casa de su infancia en busca de una verdad incómoda

Por Cristian Reta
Detalle del vitral del Camarín de la Virgen de María Auxiliadora de Rodeo del Medio en Maipú, realizado por el artista español Antonio Estruch.

El Evangelio de hoy, 16 de abril: "El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos"

Por Redacción
Una forma justa ayuda a prevenir riesgos y mantener la calidad de la carne.

Cómo descongelar la carne recién sacada del freezer y sin microondas para evitar la acumulación de bacterias

Por Lucas Vasquez
Algunos alimentos participan en procesos celulares y ayudan a proteger frente al estrés oxidativo.

Qué alimentos son esenciales para regenerar el hígado: dónde se encuentran los nutrientes clave

Por Lucas Vasquez