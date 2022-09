Preocupación por la salud de Yanina Latorre a causa de una bacteria: “Empecé a sangrar”

La panelista, Yanina Latorre, se ausentó del programa debido a un grave problema de salud y la semana comenzó con una gran preocupación para el equipo de LAM (América TV).

A pesar de no estar en el estudio de grabación de America TV, la angelita se comunicó con sus compañeros a través de un móvil para informar sobre cómo se sentía. Según lo que contó, su mal momento comenzó el pasado viernes cuando se le taparon los oídos: “Pensé que eran mocos, pero a las 2 am me empezó a dolor de una manera descomunal”.

“Nunca en mi vida sentí tanto dolor”, expresó angustiada la panelista. Entre los detalles que le brindó a sus compañeros, comentó que algo le explotó y sintió cómo le salía sangre de los oídos.

En medio de la desesperación, Latorre buscó los síntomas en la web y llamó al otorrino para que la ayudara y éste le dio medicación para bajar el dolor.

“Por lo que me explicó el médico, una bacteria o un virus de la gripe se me metió en el oído y me generó una miringitis bullosa, que provoca ampollas en el tímpano y en el conducto”, aseguró según lo que le informó un especialista que la diagnosticó.

“Me limpiaron, me aspiraron y quedé mejor. Todavía tengo algo de malestar. Vamos a ver mañana qué me dice”, cerró el móvil.

De qué trata la enfermedad que tiene Yanina Latorre

Según lo informado por el otorrinolaringologo que atendió a Yanina Latorre, la periodista se encuentra atravesando un enfermedad llamada miringitis bullosa.

Es una enfermedad bien diferenciada producida por un virus. La bacteria afecta el conducto auditivo externo y puede ocasionar infecciones en el oído medio.

Esta infección suele observarse en niños pero hay casos de adultos en que también se ha dado. Puede darse al mismo tiempo que un resfriado común o infecciones similares.