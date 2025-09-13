13 de septiembre de 2025 - 18:40

Por qué te dan ganas de comer algo dulce después de cenar: la explicación científica y consejos prácticos

El antojo de dulce tras la cena no siempre es hambre real: estudios de Harvard explican sus causas fisiológicas y psicológicas, y qué hacer para controlarlo.

Por qué surge el deseo de comer algo dulce después de cenar

Por qué surge el deseo de comer algo dulce después de cenar

Foto:

Web
Por Redacción

¿Te pasó alguna vez que terminás de cenar y de inmediato sentís la necesidad de buscar algo dulce? Este comportamiento, compartido por millones de personas en todo el mundo, no siempre tiene que ver con hambre real ni con una necesidad nutricional.

Leé además

Con estos trucos simples, las sábanas mantienen su suavidad y duran más de lo esperado.

Con este simple truco tendrás sábanas como nuevas y durarán más tiempo

Por Redacción
No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Regla de los 2 minutos: la fórmula de limpieza infalible para que tu casa quede como nueva

Por Redacción

Según publicaciones de Verywell Health y Harvard Health, se trata de un fenómeno que mezcla factores fisiológicos, psicológicos y ambientales. Comprender las causas detrás de este impulso es clave para aprender a gestionarlo de forma más saludable.

Uno de los factores más determinantes está en el cerebro. Comer azúcar activa el sistema de recompensa: se liberan dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al placer y la sensación de bienestar.

Esta descarga química genera un alivio inmediato, pero pasajero, que motiva a repetir la acción. Por eso, el antojo de algo dulce después de la cena puede convertirse en un hábito difícil de romper, incluso en ausencia de hambre genuina.

cena
La privación de alimentos específicos aumenta la intensidad de los antojos

La privación de alimentos específicos aumenta la intensidad de los antojos

La privación percibida, la restricción alimentaria y estímulos externos

La privación percibida también influye. Cuando una persona intenta reducir o eliminar los azúcares de su dieta, el cerebro interpreta esa restricción como una carencia, lo que incrementa el interés por lo prohibido. Investigaciones como la de Adrian Meule en Current Nutrition Reports demuestran que la privación de alimentos específicos aumenta la intensidad de los antojos, sobre todo al final del día, cuando el cansancio mental disminuye el autocontrol.

Por su parte, un estudio de Markowitz, Butryn y Lowe, publicado en Appetite, confirma que la restricción alimentaria y la sensación de privación alimentaria aumentan la vulnerabilidad a los antojos nocturnos y elevan el riesgo de ganar peso.

Los estímulos del entorno también juegan un rol clave. La exposición a publicidades de alimentos, imágenes tentadoras en redes sociales o la simple presencia de golosinas en la despensa puede activar respuestas fisiológicas automáticas: más salivación, liberación de enzimas digestivas y aumento del ritmo cardíaco. Todo ello prepara al cuerpo para recibir una recompensa, lo que potencia aún más el deseo de comer algo dulce.

dulces
La exposición a publicidades de alimentos, imágenes tentadoras en redes sociales o la simple presencia de golosinas en la despensa puede activar respuestas fisiológicas automáticas

La exposición a publicidades de alimentos, imágenes tentadoras en redes sociales o la simple presencia de golosinas en la despensa puede activar respuestas fisiológicas automáticas

Factores biológicos y metabolismo nocturno

Desde lo biológico, además del sistema de recompensa, los niveles de glucosa en sangre son fundamentales. Cenas ricas en carbohidratos simples, pero pobres en proteínas, fibra y grasas saludables, generan picos de glucosa que son seguidos por caídas bruscas. Esa reducción repentina de azúcar en sangre estimula otra vez el deseo de ingerir dulces, creando un círculo difícil de cortar.

El ritmo circadiano también tiene incidencia. Por la noche, el organismo tiende a buscar alimentos energéticos como los dulces o los productos ricos en almidón. A la vez, la fatiga y el cansancio disminuyen la fuerza de voluntad, lo que vuelve más complicado resistir la tentación.

image
Cenas ricas en carbohidratos simples, pero pobres en proteínas, fibra y grasas saludables, generan picos de glucosa que son seguidos por caídas bruscas.

Cenas ricas en carbohidratos simples, pero pobres en proteínas, fibra y grasas saludables, generan picos de glucosa que son seguidos por caídas bruscas.

Estrategias para manejar los antojos nocturnos

Identificar estas causas ayuda a diseñar estrategias prácticas para no caer en el consumo excesivo de azúcares:

  • Optar por alternativas saludables: frutas naturales, yogures sin azúcar o infusiones de sabor dulce.
  • Equilibrar la cena: incluir proteínas magras, fibra y grasas saludables para evitar picos y caídas bruscas de glucosa.
  • Reducir estímulos externos: limitar la presencia de golosinas en casa y la exposición a imágenes tentadoras.
  • Reconocer la fatiga mental: implementar técnicas de relajación o rutinas nocturnas que no giren en torno a la comida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

por que algunas personas no conectan con los perros, segun la psicologia

Por qué algunas personas no conectan con los perros, según la psicología

Por Redacción
por que recomiendan poner las cascaras de cebolla en agua y para que sirve

Por qué recomiendan poner las cáscaras de cebolla en agua y para qué sirve

Por Daniela Leiva
El corte de carne gourmet que los chefs aman y se puede conseguir por $7000.

El corte de carne gourmet que los chefs aman y se puede conseguir por $7000

Por Redacción
Esto significa hablar con los perros, según la psicología.

Qué significa para la psicología que las personas hablen con perros

Por Andrés Aguilera