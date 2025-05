Por qué se recomienda poner el limón en el microondas antes de consumirlo

No es la pava eléctrica: el electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar tras usarlo

A pesar de lo efectivo que es este truco , los expertos recomiendan que no se caliente de más a la fruta, ya que podría hacer que se recaliente y estalle o pierda sus propiedades. Por otro lado, aconsejan que si el limón estaba en la heladera, se lo deje a temperatura ambiente durante unos minutos antes de hacer este procedimiento.

Limón Poner el limón en el microondas tiene beneficios que pocos conocen. Web

A su vez, una vez calentado, se recomienda que si no has usado una rodaja o trozo del limón, no se vuelva a meter en el microondas, puesto que podría terminar quemando la fruta y dejarlo con aspecto achicharrado.