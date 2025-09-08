Por qué recomiendan juntar fósforos con arroz y para qué sirve

Entre los trucos caseros que circulan de boca en boca , hay algunos que parecen salidos de un manual de supervivencia. Uno de ellos es guardar fósforos junto con arroz , una idea que a simple vista no tiene mucho sentido y la respuesta es más lógica de lo que parece.

Las tuercas que no usas más, no las tires, son un tesoro: cómo darles una nueva oportunidad

Agua de lentejas en remojo: por qué recomiendan no tirarla y para qué sirve

Lo primero que muchos se preguntan es qué tienen en común esos dos elementos y el beneficio es grande si sos de los que todavía usan fósforos para encender la hornalla, una vela, la estufa o una parrilla .

En la práctica, guardar fósforos con arroz puede ser la diferencia entre prender la hornalla a la primera o pelearte con tres o cuatro fósforos húmedos hasta lograrlo.

El arroz , ese ingrediente infaltable en cualquier alacena, tiene una propiedad muy particular, la de absorber humedad. Justamente, esa característica es la que lo convierte en aliado ideal para proteger a los fósforos .

Porque si hay algo que los arruina enseguida es la humedad del ambiente. Si alguna vez te pasó que intentaste encender un fósforo y se rompió, o simplemente no prendió, esta puede haber sido una de las razones.

La humedad, un enemigo silencioso

En muchos hogares argentinos, la humedad es un problema constante. Cocinas poco ventiladas, baños cercanos o simplemente el clima húmedo de varias provincias hacen que objetos sensibles se deterioren rápido.

Los fósforos, con sus cabecitas de fósforo rojo y azufre, son especialmente vulnerables, ya que si absorben humedad, pierden su capacidad de encenderse de manera eficaz. Guardar ambos juntos en un frasco hermético o una cajita es como crear un microclima seco que prolonga la vida útil de los fósforos.

Cómo conservar los fósforos con arroz

Elegí un recipiente. Puede ser un frasco de vidrio con tapa, una lata vacía o incluso una caja plástica pequeña, lo importante es que cierre bien. Colocá el arroz, una capa en el fondo es suficiente. Algunos prefieren cubrir completamente los fósforos, otros solo poner un poco para absorber la humedad. Agregá los fósforos. Colocalos dentro, evitando que se mezclen demasiado con el arroz para que no se ensucien. Cerrá el recipiente. Guardalo en un lugar fresco y seco. Ya tenés tu reserva de fósforos protegida.

fósforos en la cocina

Otros trucos relacionados con el arroz

El arroz es un clásico en la cocina, pero también en la lista de soluciones caseras, en todos los casos, cumple la misma función, atrapar la humedad del aire y mantener más secos los objetos que lo rodean.