13 de enero de 2026 - 11:44

Por qué poner jugo de limón en el lavarropas devuelve el brillo a tus prendas blancas

Descubrí cómo el ácido cítrico actúa como un potente desinfectante natural que blanquea tus prendas y protege tu lavarropas sin recurrir a químicos agresivos.

Portadas Canva (29)
Por Cristian Reta

Muchos recurren a productos químicos costosos para mantener su lavarropas impecable, sin saber que el secreto mejor guardado está en la heladera. El jugo de limón no sólo desinfecta, sino que sus enzimas actúan como una alternativa ecológica para cuidar tus prendas favoritas y el medio ambiente.

Leé además

Estos métodos naturales le devuelven intensidad y brillo a la ropa.

La ropa descolorida puede volver a su color original con algunos ingredientes dentro del lavarropas

Por Redacción
pocos lo conocen: por que poner una esponja en el lavarropas es clave para la limpieza de tu casa

Pocos lo conocen: por qué poner una esponja en el lavarropas es clave para la limpieza de tu casa

Por Redacción

El guardián de tu lavarropas: limón y sal contra el moho

Uno de los problemas más comunes es la acumulación de moho en la goma del tambor, lo que genera malos olores y manchas negras en la ropa. Aunque el vinagre y el bicarbonato son populares, su acidez y abrasividad pueden resecar o irritar la goma, provocando fugas de agua y reparaciones costosas.

image

La solución definitiva es una mezcla de jugo de limón y sal fina. El ácido cítrico desinfecta y elimina bacterias, mientras que la sal arrastra la suciedad sin dañar las superficies. Para aplicarlo, mezclá el jugo de dos limones con dos cucharadas de sal y frotá las zonas afectadas con un cepillo. Dejalo actuar cinco minutos, enjuagá y secá bien; esto evita alergias y problemas respiratorios causados por los hongos.

Ropa blanca reluciente sin químicos agresivos

Si buscás que tus sábanas o remeras recuperen su brillo, el limón es un aliado indiscutible. A diferencia de la lavandina o el cloro, el cítrico no debilita las fibras textiles, lo que prolonga la vida útil de tus prendas. Su ácido cítrico elimina ese tono grisáceo o amarillento que aparece con el tiempo.

Podés añadir una taza de jugo directamente al ciclo de lavado o hervir rodajas de limón en agua y dejar la ropa en remojo una hora antes del lavado habitual. Este método es especialmente eficaz para combatir manchas de sudor y neutralizar olores a humedad, dejando un aroma fresco natural.

image

Trucos extra para manchas de óxido y vino

El limón también es un experto en situaciones críticas. Para eliminar manchas de óxido imposibles, exponé la zona manchada al vapor de agua con jugo de limón y luego lavá normalmente. Si el problema es una mancha de vino tinto o jugo, sumergí la prenda en una solución de agua y cítrico durante media hora.

Incluso podés usarlo para combatir el moho en tejidos difíciles haciendo una pasta con sal y secando la prenda al sol. Es una forma económica y sustentable de reducir la exposición a tóxicos en el hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin azucar y super esponjosos: como hacer malvaviscos o marshmallows en casa solo con 2 ingredientes

Sin azúcar y súper esponjosos: cómo hacer malvaviscos o marshmallows en casa solo con 2 ingredientes

Por Daniela Leiva
jardin sin riego: las plantas resistentes que sobreviven a la sequia y embellecen tu casa

Jardín sin riego: las plantas resistentes que sobreviven a la sequía y embellecen tu casa

Por Cristian Reta
pan casero sin amasar: queda esponjoso y se hace con solo 4 ingredientes

Pan casero sin amasar: queda esponjoso y se hace con solo 4 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con caracter dominante

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con carácter dominante

Por Andrés Aguilera