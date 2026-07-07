Por qué los perros te piden comida en la mesa y qué quieren decirte

Muchos perros permanecen junto a la mesa o miran fijamente a sus dueños durante las comidas, una conducta que suele interpretarse como una señal de hambre. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal explican que este hábito responde a factores evolutivos, sociales y de aprendizaje que se desarrollaron a lo largo de miles de años.

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Este comportamiento tiene su origen en el proceso de domesticación . Los primeros antepasados de los perros aprendieron a convivir cerca de los asentamientos humanos y sobrevivían aprovechando los restos de alimentos que dejaban las personas. Esa estrategia, conocida como comensalismo social, permitió que los cánidos encontraran una fuente constante de comida sin necesidad de salir a cazar , un rasgo que todavía influye en muchas de las conductas de los perros actuales.

Los investigadores sostienen que la tendencia de los perros a pedir comida mientras las personas comen está relacionada con esa memoria evolutiva . A lo largo de generaciones, permanecer cerca de los humanos durante las comidas aumentaba las posibilidades de conseguir alimento, por lo que ese comportamiento terminó consolidándose.

A este aspecto se suma el llamado refuerzo operante , un mecanismo de aprendizaje mediante el cual un animal repite una acción cuando obtiene una recompensa. Si un perro recibió alguna vez un trozo de comida mientras esperaba junto a la mesa, es probable que vuelva a intentarlo porque aprendió que esa conducta puede tener éxito.

Desde Filosofía Animal, un espacio dedicado al estudio del comportamiento canino, explican que “la evidencia científica nos muestra que detrás de este comportamiento social hay razones más profundas : memoria evolutiva y conexión emocional”.

Pedir comida no siempre significa que tenga hambre

Los especialistas aclaran que un perro puede reclamar comida incluso después de haber consumido su ración diaria. En estos casos, el objetivo no suele ser satisfacer una necesidad nutricional, sino participar de una actividad que considera importante dentro de su grupo familiar.

Compartir el momento de la comida representa un ritual social para los perros. Permanecer cerca de sus dueños durante ese instante fortalece el vínculo y refuerza el sentido de pertenencia. Según los expertos, “es la confirmación de que pertenecen al grupo. Están queriendo participar de un ritual que es importante para ellos”.

Por ese motivo, observar al perro junto a la mesa no implica necesariamente que esté desnutrido o necesite más alimento. Si recibe una dieta equilibrada acorde con su edad, tamaño y nivel de actividad, es muy probable que el comportamiento responda a un hábito adquirido o a la búsqueda de interacción con las personas.

Cómo evitar reforzar este hábito

Los veterinarios recomiendan no ofrecer comida desde la mesa, ya que cada recompensa fortalece la conducta y aumenta las probabilidades de que el perro vuelva a repetirla en futuras comidas.

También aconsejan mantener horarios regulares de alimentación y respetar las porciones indicadas para cada mascota. De esa manera, el perro incorpora una rutina estable y disminuye la asociación entre las comidas de la familia y la posibilidad de recibir un premio adicional.