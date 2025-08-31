¿Por qué los gatos odian el agua? Expertos explican el origen de este comportamiento

La escena es clásica, un gato cae accidentalmente en la bañera y sale corriendo como si lo persiguiera el agua misma. Aunque se cree que todos los felinos odian mojarse , la especialista en comportamiento animal Kristyn Vitale, de Maueyes Cat Science and Education , explicó a Popular Science que existen excepciones notables entre los gatos domésticos.

Consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aún conservan este electrodoméstico en sus casas

Se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibríes en septiembre

“Es como con las personas: nunca se puede generalizar por completo”, afirmó. Y basta con recorrer las redes sociales para encontrar videos de gatos que disfrutan de la ducha , lo que demuestra la diversidad de conductas en la especie.

Según Vitale, para comprender esta conducta es necesario mirar hacia atrás en la historia. Los gatos domésticos descienden del gato salvaje africano (Felis silvestris lybica), un felino que habitaba zonas áridas como la Media Luna Fértil, desde Egipto hasta Irán. En ese entorno seco, donde la caza era terrestre, no desarrollaron habilidades ni adaptaciones ligadas al agua.

De ahí proviene su escasa afinidad con los ambientes acuáticos y su preferencia por los espacios secos.

El rechazo al agua no se explica solo por la evolución. Vitale subraya que la crianza y las experiencias tempranas son fundamentales. Mientras los perros suelen tener un contacto positivo con el agua en la infancia, los gatos casi nunca lo experimentan.

Si sus primeros recuerdos están asociados a caídas accidentales o baños forzados, es probable que desarrollen miedo. Por el contrario, si la relación es positiva, algunos felinos pueden llegar a buscar el agua.

Además, la experta remarca que los gatos no necesitan baños frecuentes: “Los gatos se sienten seguros cuando pueden olerse a sí mismos. Si se enmascara su aroma, pueden experimentar malestar”, explicó sobre el uso de champús perfumados.

Otro factor clave son los bigotes, órganos sensoriales que les permiten orientarse y mantener el equilibrio. El agua puede interferir en su función, generando incomodidad.

gatos4 ¿Se puede lograr que un gato disfrute del agua? La respuesta es sí. Web

¿Se puede lograr que un gato disfrute del agua?

La respuesta es sí, pero requiere paciencia. Vitale recomienda una introducción gradual y respetuosa, comenzando con fuentes de agua para que el gato juegue y moje sus patas, y avanzando lentamente según su reacción.

Un caso citado por la especialista es el de Pym, conocido como “el gato de la ducha”, que acompaña a su tutor durante el baño, demostrando que cada felino es único.

"Con tiempo, confianza y experiencias positivas, algunos gatos pueden descubrir que el agua no representa una amenaza, sino una actividad que puede integrarse a su vida cotidiana. La clave está en respetar sus límites y, con paciencia, ofrecerle un acercamiento progresivo que le permita decidir si quiere —o no— disfrutar de este elemento”, dijo la especialista.