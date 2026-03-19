19 de marzo de 2026 - 21:05

Por qué las toallas tienen dos líneas: el detalle oculto que poco se conoce

Ese diseño que parece decorativo en las toallas tiene una función clave que impacta en su uso diario y en su durabilidad.

No es un detalle menor, sino una solución técnica aplicada al diseño cotidiano.

No es un detalle menor, sino una solución técnica aplicada al diseño cotidiano.

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WEB
Por Redacción

A simple vista, parecen un detalle estético sin importancia. Sin embargo, esas dos líneas (a veces más) que aparecen en las toallas esconden una función específica por ahí desconocida. Lejos de ser un simple detalle estético, forman parte de un diseño pensado para mejorar su resistencia y prolongar su vida útil con el paso del tiempo.

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Lo curioso es que este elemento está presente incluso en modelos de distintas calidades y precios. Aunque pasa desapercibido en el uso diario, cumple un rol técnico indispensable que empieza a notarse recién después de varios lavados, cuando otras toallas comienzan a deformarse o desgastarse antes de lo esperado.

bordes de toallas
Estos tipos de franjas ásperas también aportan practicidad al doblarlas.

Estos tipos de franjas ásperas también aportan practicidad al doblarlas.

Qué es el borde Dobby y por qué es clave en la estructura de la toalla

Las dos líneas visibles en los extremos de las toallas reciben el nombre de “borde dobby”. Se trata de una técnica de tejido específica que crea una franja más compacta y resistente en comparación con el resto de la tela. Este sector no está pensado para absorber agua, sino para cumplir una función estructural.

  • El borde dobby actúa como un refuerzo en las zonas más expuestas al desgaste. Durante el uso frecuente y los lavados, las toallas suelen sufrir tensiones en sus extremos, lo que puede provocar que se deshilachen, se deformen o incluso se enrosquen. Gracias a este tipo de tejido más firme, esos problemas se reducen considerablemente.
  • Además, esta estructura ayuda a mantener la forma original de la toalla. Sin este refuerzo, los bordes tenderían a perder estabilidad con mayor rapidez, afectando tanto la apariencia como la funcionalidad del producto. Por eso, incluso en diseños simples, esta característica se mantiene como un estándar en la fabricación textil.
  • Otro aspecto importante es que el borde Dobby permite una mejor distribución de las tensiones durante el secado y el uso, lo que evita deformaciones irregulares.
bordes de toallas
El borde Dobby evita deformaciones y desgaste prematuro en las toallas.

El borde Dobby evita deformaciones y desgaste prematuro en las toallas.

Cuál es la función práctica que facilita el uso diario

El sitio Towel Hub explica que más allá de su función estructural, el borde Dobby también cumple un rol práctico que se utiliza sin darse cuenta. Estas líneas funcionan como una guía visual que facilita el doblado de la toalla, permitiendo hacerlo de manera más uniforme y prolija.

  • Este detalle cobra importancia especialmente en contextos donde el orden y la presentación son clave, como en hoteles o en hogares donde se busca optimizar el espacio. Al seguir esas líneas, se logra un doblado más preciso, lo que ayuda a mantener una estética ordenada y a evitar pliegues innecesarios.
  • Por otro lado, al delimitar visualmente los extremos, también se identifica con mayor facilidad qué parte de la toalla ha sido más expuesta al uso. Esto puede influir incluso en la forma en que se cuelga para secar o se rota su uso, prolongando aún más su vida útil.
  • En términos de mantenimiento, contar con bordes reforzados reduce la necesidad de reemplazo frecuente.
bordes de toallas

Ese pequeño detalle que a veces se lo confunde como un gesto decorativo cumple, en realidad, una doble función clave: refuerza la estructura de la toalla y facilita su uso cotidiano.

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