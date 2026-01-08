Por qué la bandera de Mendoza tiene el gorro frigio, el símbolo de la Revolución Francesa

La bandera de Mendoza es uno de los símbolos más visibles de la identidad provincial, cuyo centro cuenta con un elemento que suele pasar inadvertido: el gorro frigio rojo , un símbolo que no nació en Argentina ni en América, sino en la Revolución Francesa , y que fue adoptado como emblema universal de la libertad.

Su inclusión en la enseña mendocina no es casual. Responde a una decisión política e ideológica que conecta a la provincia con las ideas revolucionarias que influyeron de manera directa en la independencia argentina .

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de la Nación y estudios históricos coincidentes, el gorro frigio tiene su origen en la Antigua Roma. Allí era utilizado por los esclavos liberados como señal visible de su nueva condición. Con el paso de los siglos, ese objeto se transformó en un símbolo de emancipación.

Durante la Revolución Francesa , a fines del siglo XVIII, el gorro frigio -conocido como bonnet rouge- fue adoptado por los sectores populares como emblema del fin de la monarquía absoluta, la soberanía del pueblo y la igualdad ante la ley. Desde entonces, quedó asociado a la idea moderna de libertad.

Las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa influyeron de manera decisiva en los movimientos independentistas de América Latina . Conceptos como libertad, ciudadanía y autodeterminación circularon a través de libros, debates políticos y referentes revolucionarios.

Según materiales del Instituto Nacional Sanmartiniano, muchos de esos símbolos fueron incorporados de manera consciente por los líderes independentistas para expresar visualmente el nuevo orden político que se buscaba construir. El gorro frigio pasó así a formar parte del lenguaje simbólico de la emancipación americana.

El gorro frigio en la bandera del Ejército de los Andes

La actual bandera de Mendoza es la reproducción oficial de la Bandera del Ejército de los Andes, diseñada por José de San Martín y bendecida en 1817, antes del cruce de la cordillera.

En el escudo central de esa bandera aparece el gorro frigio sostenido por una pica, del mismo modo que en el Escudo Nacional Argentino. Según documentos conservados por el Archivo General de la Nación, ese símbolo representaba una libertad que no solo se proclamaba, sino que estaba dispuesta a defenderse.

En el contexto de las campañas libertadoras, el gorro frigio sintetizaba el espíritu revolucionario del ejército y su vínculo con las ideas políticas más avanzadas de la época.

Qué significa para Mendoza

Para Mendoza, el gorro frigio tiene un valor particular. La provincia fue el núcleo logístico y político del proyecto sanmartiniano, y la adopción de esta bandera como símbolo provincial refuerza ese rol histórico.

En clave mendocina, el gorro frigio representa:

La libertad como valor fundacional

La ruptura con el dominio colonial

El protagonismo de Cuyo en la independencia

La herencia ideológica de las revoluciones modernas

Hoy, el gorro frigio continúa presente en actos oficiales, escuelas y ceremonias cívicas. Según contenidos educativos difundidos por el Gobierno de Mendoza, la bandera provincial cumple también una función pedagógica: transmitir valores democráticos y ciudadanos a las nuevas generaciones.