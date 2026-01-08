8 de enero de 2026 - 13:24

Por qué la bandera de Mendoza tiene el gorro frigio, el símbolo de la Revolución Francesa

El gorro frigio que aparece en la bandera de Mendoza no es decorativo: simboliza la libertad y conecta a la provincia con la Revolución Francesa y la independencia argentina.

La historia detrás del gorro frigio que aparece en la bandera de Mendoza.

La historia detrás del gorro frigio que aparece en la bandera de Mendoza.

Foto:

Por Redacción

La bandera de Mendoza es uno de los símbolos más visibles de la identidad provincial, cuyo centro cuenta con un elemento que suele pasar inadvertido: el gorro frigio rojo, un símbolo que no nació en Argentina ni en América, sino en la Revolución Francesa, y que fue adoptado como emblema universal de la libertad.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobacion

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobación

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

Reciclaje: guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

Por Andrés Aguilera

Su inclusión en la enseña mendocina no es casual. Responde a una decisión política e ideológica que conecta a la provincia con las ideas revolucionarias que influyeron de manera directa en la independencia argentina.

Aprueban una ley para que el 5 de enero sea el día de la bandera de Mendoza
Aprueban una ley para que el 5 de enero sea el día de la bandera de Mendoza
Aprueban una ley para que el 5 de enero sea el día de la bandera de Mendoza

Un símbolo antiguo que se volvió revolucionario

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de la Nación y estudios históricos coincidentes, el gorro frigio tiene su origen en la Antigua Roma. Allí era utilizado por los esclavos liberados como señal visible de su nueva condición. Con el paso de los siglos, ese objeto se transformó en un símbolo de emancipación.

Durante la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, el gorro frigio -conocido como bonnet rouge- fue adoptado por los sectores populares como emblema del fin de la monarquía absoluta, la soberanía del pueblo y la igualdad ante la ley. Desde entonces, quedó asociado a la idea moderna de libertad.

image

Cómo llegó a América y al Río de la Plata

Las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa influyeron de manera decisiva en los movimientos independentistas de América Latina. Conceptos como libertad, ciudadanía y autodeterminación circularon a través de libros, debates políticos y referentes revolucionarios.

Según materiales del Instituto Nacional Sanmartiniano, muchos de esos símbolos fueron incorporados de manera consciente por los líderes independentistas para expresar visualmente el nuevo orden político que se buscaba construir. El gorro frigio pasó así a formar parte del lenguaje simbólico de la emancipación americana.

El gorro frigio en la bandera del Ejército de los Andes

La actual bandera de Mendoza es la reproducción oficial de la Bandera del Ejército de los Andes, diseñada por José de San Martín y bendecida en 1817, antes del cruce de la cordillera.

En el escudo central de esa bandera aparece el gorro frigio sostenido por una pica, del mismo modo que en el Escudo Nacional Argentino. Según documentos conservados por el Archivo General de la Nación, ese símbolo representaba una libertad que no solo se proclamaba, sino que estaba dispuesta a defenderse.

En el contexto de las campañas libertadoras, el gorro frigio sintetizaba el espíritu revolucionario del ejército y su vínculo con las ideas políticas más avanzadas de la época.

image

Qué significa para Mendoza

Para Mendoza, el gorro frigio tiene un valor particular. La provincia fue el núcleo logístico y político del proyecto sanmartiniano, y la adopción de esta bandera como símbolo provincial refuerza ese rol histórico.

En clave mendocina, el gorro frigio representa:

  • La libertad como valor fundacional
  • La ruptura con el dominio colonial
  • El protagonismo de Cuyo en la independencia
  • La herencia ideológica de las revoluciones modernas

Hoy, el gorro frigio continúa presente en actos oficiales, escuelas y ceremonias cívicas. Según contenidos educativos difundidos por el Gobierno de Mendoza, la bandera provincial cumple también una función pedagógica: transmitir valores democráticos y ciudadanos a las nuevas generaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

alerta para conductores: controlaran autos y multaran a quienes no tengan este elemento obligatorio

Alerta para conductores: controlarán autos y multarán a quienes no tengan este elemento obligatorio

Por Cristian Reta
El pronóstico oficial fue ajustado tras tormentas de granizo registradas a fin de año.

Cosecha de ciruela en Mendoza: el pronóstico oficial anticipa una baja

Por Redacción Economía
La empresa suiza Nestlé se encuentra en medio de una crisis a nivel mundial por el riesgo de contaminación de algunos de sus productos, destinados a bebés y niños. Imagen creada con IA

Leche para bebés con riesgo de contaminación: en Mendoza se trabaja en el retiro y aún no se presentan casos

Por Verónica De Vita
fallecio fats fernandez, la trompeta dorada de la musica argentina: su legado y su relacion con mendoza

Falleció Fats Fernández, la "trompeta dorada" de la música argentina: su legado y su relación con Mendoza

Por Redacción Espectáculos