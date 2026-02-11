11 de febrero de 2026 - 13:20

Por qué el laurel crece lento y con hojas chicas: el error más común en maceta

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas de laurel en maceta crecen lento por un error frecuente que pasa desapercibido.

image
Por Ignacio Alvarado

En el jardín de balcones y terrazas, el laurel suele ser una de las plantas más elegidas. Es rústico, aromático y resistente. Sin embargo, en jardinería, aparece una queja recurrente: crece poco, las hojas salen chicas y el desarrollo parece estancado durante meses.

Lo llamativo es que el laurel no muestra signos claros de enfermedad. En el jardín, se mantiene verde, no se seca y hasta brota, pero nunca termina de explotar. Ese comportamiento suele confundir incluso a quienes tienen experiencia con plantas en maceta.

image

Dentro de la jardinería, el laurel es un arbusto que, en suelo, puede crecer con fuerza. En maceta, en cambio, se vuelve más exigente. En el jardín, hojas pequeñas y entrenudos cortos son señales de que algo está limitando su desarrollo.

El error más común no es la falta de riego ni de sol. Muchas plantas de laurel reciben agua y luz de sobra. El problema suele estar debajo de la superficie, donde casi nadie mira: el espacio radicular.

El error silencioso que lo frena en maceta

Recién en este punto aparecen las explicaciones técnicas. Estudios de jardinería y agronomía coinciden en que el laurel necesita profundidad de raíz para desarrollarse correctamente. Cuando se cultiva en macetas chicas o poco profundas, las raíces se enroscan, se compactan y pierden capacidad de absorción.

Especialistas del INTA y de universidades nacionales señalan que esta limitación genera un “enanismo funcional”: la planta sobrevive, pero reduce el tamaño de hojas y brotes para adaptarse al espacio disponible. En el jardín, esto se traduce en un laurel sano, pero siempre chico.

image

Además, en macetas ajustadas el sustrato se agota rápido. Aunque se riegue, las plantas no logran captar suficientes nutrientes para expandirse.

Cómo corregir el problema y estimular el crecimiento

En jardinería, la solución empieza por la maceta. El laurel necesita recipientes profundos, más altos que anchos, con buen drenaje. En el jardín, trasplantarlo a una maceta mayor suele generar una respuesta visible en pocas semanas.

El sustrato también importa. Una mezcla aireada, con compost maduro y algo de arena, mejora la oxigenación radicular. Las plantas agradecen fertilizantes suaves, pero no excesivos, especialmente durante primavera y verano.

La poda cumple un rol secundario. En jardinería, recortar levemente estimula brotes nuevos, pero no compensa una raíz confinada. Primero espacio, después forma.

