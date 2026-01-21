21 de enero de 2026 - 10:42

Por qué deberías ponerte vinagre en el pelo una vez por semana: la explicación de tres dermatólogas

Descubrí cómo este básico de cocina puede transformar tu pelo, equilibrar el pH y eliminar la grasa. Guía paso a paso con consejos de expertas capilares.

Por Sofía Serelli

Seguramente escuchaste alguna vez que el vinagre es el mejor aliado para recuperar el brillo perdido de tu pelo. Aunque el olor pueda generar dudas al principio, este antiguo "truco de la abuela" hoy cuenta con el respaldo de especialistas que aseguran resultados sorprendentes si se aplica correctamente.

Dermatólogas coinciden en que el vinagre, especialmente el de manzana, ayuda a eliminar la acumulación de productos químicos y a equilibrar el pH del cuero cabelludo. Al ser una sustancia ácida, ayuda a mantener las cutículas suaves y retiene la hidratación necesaria.

image

El secreto de las expertas para una limpieza capilar profunda

La doctora Regine Mathieu explica que un cuero cabelludo con pH equilibrado y ligeramente ácido protege el microbioma, reduciendo la picazón y la sequedad. Sin embargo, aclara que no es una solución mágica para el volumen, sino una herramienta de salud para "eliminar el exceso de grasa y residuos".

Para quienes sufren de caspa o cabello graso, la dermatóloga Neera Agarwal-Antal sugiere realizar este tratamiento natural una o dos veces por semana. Según la experta, el vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas y ácidos que "hacen maravillas en el cuero cabelludo".

image

Para obtener resultados óptimos sin correr riesgos, es fundamental seguir estas recomendaciones de las especialistas:

  • Nunca lo uses puro: Es vital diluirlo. Mezclá una parte de vinagre con cuatro partes de agua, preferentemente en un pulverizador.
  • Elección del producto: Podés optar por vinagre de manzana o blanco, según lo que tengas en casa.
  • Masaje y tiempo: Aplicalo directamente en la raíz masajeando con las yemas de los dedos y dejalo actuar solo unos minutos.
  • Enjuague total: Retirá la mezcla con abundante agua y luego continuá con tu rutina habitual de champú y acondicionador.
    image

A pesar de sus beneficios, el abuso puede ser contraproducente. Carolina González Falcón, dermoconsejera, advierte que el uso excesivo puede ser negativo para nuestra piel. "Hay que saber cómo usarlo y cuántas veces hacerlo", señala la experta, recordando que no es un tratamiento de uso diario, sino un complemento semanal.

