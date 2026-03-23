23 de marzo de 2026 - 13:18

Por qué cada vez más personas colocan hojas de laurel en distintos rincones de la casa

Una práctica vinculada a curiosidades del hogar combina tradición, aroma natural y pequeños trucos que muchas personas aplican a diario.

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Por Ignacio Alvarado

En los últimos años, muchas personas comenzaron a colocar hojas de laurel en distintos espacios del hogar. Esta práctica, que suele aparecer en listas de curiosidades, combina tradición, creencias populares y algunos trucos domésticos que buscan mejorar el ambiente de manera simple.

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El laurel es una planta conocida por su uso en la cocina, pero también tiene una larga historia vinculada a rituales y costumbres transmitidas de generación en generación.

Uno de los motivos principales por los que muchas personas colocan laurel en distintos rincones del hogar es su aroma.

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Las hojas secas desprenden un perfume suave que puede ayudar a generar una sensación de frescura en espacios cerrados. Por eso, suele utilizarse dentro de placares, cajones o cerca de puertas.

Este tipo de trucos naturales forma parte de las curiosidades que resurgen con el interés por alternativas simples y económicas.

Tradición y creencias populares

En distintas culturas, el laurel se asocia con la protección y la buena energía. Aunque no existe evidencia científica que confirme estos efectos, muchas personas continúan aplicando estas prácticas como parte de tradiciones familiares.

Colocar hojas de laurel en el hogar forma parte de costumbres que se mantienen vigentes a lo largo del tiempo y suelen mencionarse dentro de las curiosidades vinculadas a hábitos cotidianos.

Posible efecto contra insectos

Otro de los motivos por los que algunas personas utilizan laurel es porque su aroma puede resultar poco atractivo para ciertos insectos.

Si bien no reemplaza métodos específicos, este tipo de trucos caseros se utiliza como complemento dentro del hogar, especialmente en alacenas o espacios donde se almacenan alimentos.

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Más allá de los motivos específicos, el uso de hojas de laurel refleja cómo muchas prácticas tradicionales siguen presentes en la vida cotidiana.

Estas curiosidades muestran que, en ocasiones, elementos simples pueden adquirir nuevos usos dentro del hogar. Ya sea por su aroma, por costumbre o por interés en los trucos naturales, el laurel continúa ocupando un lugar en distintas casas.

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