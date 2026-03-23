Las hormigas no aparecen en una casa “porque sí”. Distintas universidades y organismos de manejo de plagas coinciden en que salen a buscar comida y agua , y que muchas especies se sienten especialmente atraídas por los azúcares , las grasas, las proteínas y los residuos accesibles.

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Por eso, cuando en el patio quedan frutas maduras, migas, alimento para mascotas o basura mal cerrada, el espacio se vuelve mucho más tentador para ellas.

Si tenés árbol frutal o solés dejar cáscaras y restos orgánicos en un rincón del patio, ahí puede estar una de las explicaciones. La guía de la EPA recomienda eliminar la fruta caída porque puede atraer plagas, entre ellas hormigas carpinteras y otros insectos . En la misma línea, la Universidad de Florida aconseja ubicar lejos de la casa los árboles frutales que suelen atraer insectos y otros visitantes no deseados.

Esto también vale para frutas sobremaduras en mesas exteriores, bandejas o bolsas abiertas. Aunque muchas veces la escena pase desapercibida, para las hormigas puede ser una fuente de alimento muy fácil de detectar.

No las dejes en el patio atraen a las hormigas como un imán (3)

Colorado State University señala que distintas especies aceptan alimentos dulces como miel, jalea y frutas, mientras que la Universidad de Maryland recuerda que las colonias externas suelen acercarse guiadas por olores de comida.

No las dejes en el patio atraen a las hormigas como un imán (2)

La comida de mascotas, las semillas y la basura también las llaman

Otro error muy común es dejar el plato del perro o del gato en el patio durante horas, sobre todo de noche. Varias extensiones universitarias remarcan que el alimento para mascotas es uno de los grandes atractivos para las hormigas, al igual que las semillas para aves, frutos secos y restos grasos.

Incluso la Universidad de California recomienda descartar el alimento sobrante de mascotas y semillas caídas para reducir la actividad de estos insectos alrededor de la casa.

No las dejes en el patio atraen a las hormigas como un imán (1)

La basura y los envases sucios también suman. Se aconseja guardar los alimentos de personas y mascotas en recipientes cerrados, mientras que la EPA insiste en sacar la basura con frecuencia y limpiar derrames y restos de comida cuanto antes.

Una miga o una gota de jugo que para vos no significan nada puede convertirse en una ruta entera de hormigas en pocas horas.

Las plantas con pulgones pueden empeorar el problema

A veces no hay fruta ni comida visible y, sin embargo, las hormigas igual aparecen en masa. En esos casos conviene mirar las plantas. Los pulgones, cochinillas y otras plagas chupadoras producen una sustancia azucarada llamada melaza o honeydew, que atrae hormigas. Varias universidades explican que estos insectos incluso “protegen” a los pulgones para seguir aprovechando ese alimento dulce.

Por eso, si ves una fila de hormigas subiendo por el tronco o concentrándose en macetas y arbustos, no siempre están buscando entrar a la casa: tal vez ya encontraron una fuente de azúcar en la misma planta.

Cómo evitar que el patio se convierta en un buffet para hormigas

La solución no pasa por vaciar el jardín, sino por cortarles el acceso fácil a comida y humedad. Lo más efectivo es levantar la fruta caída todos los días, no dejar platos con alimento para mascotas en el exterior por mucho tiempo, cerrar bien la basura, enjuagar envases antes de tirarlos y revisar plantas con pulgones o cochinillas.