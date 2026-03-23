23 de marzo de 2026 - 11:35

Ni madera ni melamina: el material que empieza a imponerse en los muebles del hogar en 2026

El acero inoxidable y otros metales pulidos ganan espacio en mesas, alacenas, bibliotecas y cocinas. Por qué esta tendencia crece y cómo sumarla.

Ni madera ni melamina el material que empieza a imponerse en los muebles del hogar en 2026 (1)
Por Andrés Aguilera

En 2026, el mundo de la decoración del hogar empezó a mirar más allá de la madera y de la melamina de siempre. En revistas y proyectos de interiorismo, el acero inoxidable y los metales pulidos aparecen cada vez más en muebles, frentes y piezas protagonistas, una señal que ya se siente en las nuevas tendencias de decoración del hogar.

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El acero deja de ser “solo para la cocina”

Durante años, el acero inoxidable quedó asociado casi exclusivamente a cocinas profesionales o a un look demasiado industrial.

Pero eso cambió. Medios especializados en diseño vienen marcando que en 2026 los metales fríos, el cromo y los acabados plateados no solo siguen vigentes, sino que ganan protagonismo en interiores residenciales, incluso en espacios más cálidos y sofisticados.

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La clave está en que ya no se usa como antes. Hoy aparece combinado con maderas oscuras, textiles naturales, piedra, iluminación cálida y formas curvas. Es decir: el metal deja de sentirse clínico y pasa a convertirse en un material de contraste, capaz de darle al ambiente un toque más contemporáneo sin volverlo impersonal.

Por qué empieza a cansar la melamina

Parte del cambio también tiene que ver con el desgaste visual de ciertos muebles demasiado estandarizados. La melamina sigue siendo una opción práctica y económica, pero en decoración ya no transmite novedad.

Muchos muebles laminados producidos en masa terminaron instalando una imagen de menor durabilidad, con recubrimientos que se levantan o capas internas que se hinchan con el tiempo. No pasa en todos los casos, pero sí ayuda a explicar por qué muchos buscan materiales con más presencia y mejor envejecimiento visual.

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En ese escenario, el acero inoxidable saca ventaja por dos motivos. El primero es estético: refleja la luz, da sensación de orden y conecta con una idea de diseño más limpia. El segundo es práctico: especialistas remarcan que es un material fácil de limpiar, resistente y muy útil en sectores de uso intensivo.

Cómo sumarlo sin enfriar la casa

La tendencia no implica llenar el living de muebles metálicos ni abandonar por completo la madera. De hecho, varios reportes de 2026 muestran que los tonos de madera siguen fuertes, pero ahora conviven con piezas de alto brillo y detalles metálicos más visibles. La mezcla es, justamente, lo que marca el pulso actual.

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