Por qué algunas personas se ríen después de decir algo serio, según la psicología

Estás hablando con alguien sobre un tema serio: un despido, una pelea familiar, una experiencia dolorosa. La persona termina la frase… y se ríe. Esa pequeña carcajada fuera de lugar puede generar incomodidad, confusión o incluso enojo. ¿Por qué alguien reacciona con una sonrisa o una risa justo después de decir algo que claramente no tiene nada de gracioso?

La psicología lo llama disonancia emocional o risa nerviosa. Se trata de un mecanismo de defensa involuntario que el cuerpo utiliza para equilibrar una situación emocionalmente intensa. Según la doctora Carla Lickerman, especialista en salud emocional, la risa puede aparecer como una forma de liberar tensión acumulada, especialmente cuando una persona no sabe cómo gestionar lo que está sintiendo en ese momento.

Además, desde el enfoque de la comunicación no verbal, esta risa puede ser una forma inconsciente de pedir contención o disminuir el peso emocional del mensaje que acaban de compartir. Es, en cierta forma, una manera de decir: “Sé que esto es duro, pero no quiero parecer vulnerable”.

Más allá del chiste: lo que esa risa puede estar ocultando

Reírse después de decir algo serio no significa que la persona no lo tome en serio. Muy por el contrario: a menudo, quien ríe es quien más está sintiendo lo que dice. Según un estudio del Behavioral Science Institute de Holanda, estas risas pueden aparecer incluso como parte de un patrón aprendido durante la infancia, donde mostrar emociones abiertamente no era bien recibido, y la risa funcionaba como disfraz.

En otros casos, esta risa también puede ser parte de un cuadro de ansiedad social. La persona se siente incómoda al hablar de sí misma o de experiencias emocionales y compensa con humor o risas cortas para aligerar el ambiente.

En definitiva, esta risa puede parecer un gesto desconectado, pero muchas veces es una señal de lucha interna, de fragilidad o de un intento de conexión. Observar estas reacciones con empatía y sin juicio puede abrir espacios de comprensión más profundos en los vínculos personales.